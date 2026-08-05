Regresan a Cuba de visita sorpresa y terminan empujando el carro rentado por falta de gasolina

Lo que debía ser un viaje cargado de emoción para celebrar un cumpleaños en familia terminó enfrentándose, desde el primer momento, a una de las mayores dificultades que viven hoy los cubanos en la isla: la escasez de combustible.

La cubana identificada en Instagram como @daris_latin regresó a Cuba después de asegurar que no volvería. Lo hizo por una razón muy especial: sorprender a su madre, a quien llevaba años sin ver, y celebrar junto a ella su cumpleaños. Sin embargo, apenas salió del aeropuerto comenzó una odisea inesperada.

En un video compartido en sus redes sociales, que supera las 1,600 reacciones, contó que el viaje fue preparado en absoluto secreto. Incluso hizo creer a su familia que viajaría a Las Vegas para festejar la fecha, cuando en realidad su destino era Cuba.

"Regresé a Cuba después que dije que no volvería. Llevo noches sin dormir preparando este viaje. Fue una locura total, pero decidí celebrar mi cumpleaños al lado de mi mamá, ya que llevo muchos años sin verla y sentía la necesidad de abrazarla", relató.

La emoción del regreso chocó rápidamente con la realidad cotidiana de la isla. Según explicó, el automóvil que habían rentado debía entregarse con el tanque lleno, pero apenas tenía combustible suficiente para avanzar unos pocos kilómetros.

"Había que pagar cinco dólares por dos litros de gasolina para llegar a una supuesta Mipyme donde podíamos llenar el tanque y tuvo que terminar Darián empujándolo para llegar ahí", contó la joven.

El grupo tenía como destino Quivicán, en la provincia de Mayabeque, donde los esperaban la madre de la joven y sus abuelos. Para Darián, su pareja, el viaje también tenía un profundo significado: llevaba siete años sin reencontrarse con su familia.

El incidente refleja una situación que numerosos viajeros denuncian desde hace meses. En Cuba, las agencias de renta suelen entregar vehículos con menos combustible del acordado y los clientes deben enfrentar restricciones para abastecerlos, debido a los limitados cupos de gasolina disponibles en las estaciones autorizadas.

La falta de combustible es consecuencia de una crisis energética que se ha agravado en los últimos meses. Tras la interrupción de los envíos de petróleo desde Venezuela y la reducción casi total de los suministros procedentes de México, el desabastecimiento alcanzó niveles críticos. En mayo, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió públicamente que el país había agotado sus reservas de combustible.

A ello se suma el incremento del precio de la gasolina en las estaciones estatales que operan en divisas y el encarecimiento del combustible en el mercado informal, donde durante buena parte de este año los precios se dispararon muy por encima de las tarifas oficiales.

Pese al mal comienzo, la sorpresa finalmente pudo concretarse.

"Continuamos el camino para Quivicán a sorprender a mi mamá y a nuestros abuelos que viven allá y así pasar mi cumpleaños feliz junto a todos", concluyó la cubana.

Los reencuentros sorpresa entre emigrados cubanos y sus familiares continúan siendo uno de los contenidos que más conmueven en redes sociales. En medio de las dificultades económicas y las largas separaciones provocadas por la emigración, estos videos suelen despertar miles de reacciones al reflejar el deseo compartido de volver a abrazar a los seres queridos, aunque el regreso implique enfrentarse nuevamente a las carencias cotidianas de la isla.