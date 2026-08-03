Ataques ucranianos a refinerías rusas reducen el margen de Moscú para enviar combustible a Cuba

Los ataques ucranianos contra refinerías, terminales y depósitos de combustible en territorio ruso están reduciendo el excedente energético que Moscú podría destinar a Cuba, cuya economía necesita importaciones regulares de petróleo y derivados para sostener la generación eléctrica, el transporte y la agricultura.

La campaña de largo alcance de Kiev alcanzó una escala sin precedentes durante 2026 y ya ha obligado a varias de las mayores refinerías rusas a suspender total o parcialmente sus operaciones.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) documentó en julio ataques contra instalaciones como las refinerías de Ilsky, Saratov y Syzran, además de la terminal de Ust-Luga, uno de los principales complejos rusos para el procesamiento y la exportación de hidrocarburos.

En Saratov, un dron dañó la única unidad primaria de refinación de la planta, lo que provocó la suspensión de sus operaciones. La instalación ya había detenido su producción anteriormente tras ataques registrados en marzo y mayo.

La refinería de Syzran, situada a unos 800 kilómetros del frente, tiene capacidad para procesar aproximadamente 8.5 millones de toneladas de petróleo al año y produce gasolina, diésel, combustible de aviación y otros derivados utilizados por las fuerzas rusas, según el ISW.

Rusia reconoce los problemas de abastecimiento

El impacto acumulado de los ataques obligó al propio gobierno ruso a reconocer dificultades en el suministro.

El viceprimer ministro Alexandr Novak admitió que algunas refinerías habían detenido parcialmente su producción como consecuencia de los drones ucranianos y calificó de compleja la situación en las gasolineras.

En julio, Rusia prohibió temporalmente las exportaciones de diésel para aumentar la disponibilidad dentro del país y anunció que comenzaría a importar combustible.

La medida llegó después de que conductores de distintas regiones enfrentaran largas filas y dificultades para abastecerse de gasolina y diésel. Moscú también recurrió a reservas federales y a entregas procedentes de Bielorrusia para aliviar la escasez.

Las exportaciones marítimas rusas de diésel y gasóleo descendieron en junio hasta alrededor de 1.8 millones de toneladas, un 39% menos que en mayo y un 46% por debajo del volumen registrado en junio de 2025.

Entre el 1 y el 8 de julio, los embarques fueron equivalentes a unos 214,000 barriles diarios, frente a los 793,000 barriles diarios exportados como promedio durante julio del año anterior, según datos de Kpler citados por Reuters.

El gobierno ruso prorrogó posteriormente las restricciones sobre las exportaciones de gasolina y diésel hasta enero de 2027, aunque mantuvo excepciones para determinados productores, acuerdos intergubernamentales y envíos clasificados como ayuda humanitaria.

Esas excepciones dejan abierta la posibilidad de cargamentos puntuales hacia Cuba, pero no garantizan un suministro regular ni suficiente.

Cuba queda al final de las prioridades rusas

La crisis obliga al Kremlin a decidir cómo distribuir una cantidad menor de combustibles refinados.

En primer lugar están las necesidades de las Fuerzas Armadas rusas y de la logística de guerra. Después aparecen el mercado interno, la agricultura, el transporte y las regiones ocupadas de Ucrania.

Los cargamentos subsidiados o concedidos a aliados políticos como Cuba quedan subordinados a esas prioridades, especialmente porque La Habana tiene una capacidad muy limitada para pagar los envíos a precios de mercado.

La situación representa un problema adicional para la isla, que necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios de petróleo y derivados, pero produce alrededor de 40,000 barriles de un crudo pesado que no cubre por sí solo las necesidades de la economía ni de las centrales termoeléctricas.

La dependencia cubana de Rusia aumentó después de la interrupción de los suministros venezolanos y la suspensión de las entregas mexicanas.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió que el país necesitaría unos ocho barcos de combustible al mes para cubrir sus requerimientos básicos. También reconoció que Cuba distribuye cerca de 800 toneladas diarias de diésel, aproximadamente la mitad de las 1,600 toneladas requeridas para una operación normal.

El cargamento ruso que apenas alcanzó para varios días

A finales de marzo, el petrolero ruso Anatoly Kolodkin descargó en Matanzas alrededor de 100,000 toneladas de crudo, equivalentes a unos 700,000 o 730,000 barriles.

Aunque se trató de una carga considerable, representaba menos de diez días de las necesidades totales cubanas.

Cuba debía procesar ese petróleo para obtener fuelóleo destinado a la generación eléctrica, así como diésel, gasolina y otros derivados. Esa operación requiere tiempo y depende de refinerías cubanas que arrastran deterioro tecnológico, falta de mantenimiento y frecuentes interrupciones.

Por esa razón, para La Habana no es equivalente recibir crudo sin procesar que recibir directamente diésel, gasolina o combustible para las centrales eléctricas.

La reducción de la producción rusa de derivados resulta especialmente perjudicial porque limita precisamente los combustibles que Cuba puede utilizar de manera más inmediata.

Los ataques no eliminan todo el crudo ruso

Los ataques contra refinerías no significan necesariamente que Rusia deje de extraer la misma cantidad de petróleo crudo.

Cuando una refinería se paraliza, parte del petróleo que ya no puede procesarse podría, en teoría, quedar disponible para la exportación. Sin embargo, esa posibilidad tiene importantes límites.

Ucrania también ha atacado terminales marítimas, depósitos, estaciones de bombeo, trenes cisterna y barcos empleados para mover petróleo y derivados. El ISW informó en julio que las fuerzas ucranianas habían golpeado decenas de buques utilizados por Rusia en el mar de Azov para transportar combustible y eludir sanciones.

Cuando se dañan simultáneamente las refinerías y las rutas de exportación, los depósitos pueden llenarse y las petroleras se ven obligadas a reducir temporalmente la extracción.

Además, enviar crudo desde Rusia hasta Cuba exige travesías largas, buques dispuestos a asumir el riesgo, seguros, mecanismos de pago y acceso a puertos sometidos a vigilancia internacional.

La presión occidental sobre la llamada flota fantasma rusa añade otra dificultad. CiberCuba informó en junio de la interceptación por Reino Unido del petrolero Smyrtos, dentro de una ofensiva europea contra los barcos utilizados por Moscú para evadir las sanciones.

Una amenaza indirecta pero creciente para Cuba

No existe hasta ahora evidencia pública que permita atribuir la cancelación de un cargamento concreto destinado a Cuba a un ataque específico de Ucrania.

La relación es más amplia y acumulativa: menos capacidad de refinación significa menos gasolina y diésel disponibles; la escasez obliga a Rusia a restringir exportaciones; y esas restricciones reducen el margen para auxiliar a un aliado que no puede pagar regularmente sus importaciones.

Moscú todavía puede ordenar envíos excepcionales a Cuba por razones políticas y estratégicas. El embajador ruso en La Habana, Víktor Koronelli, aseguró que su país mantendría la asistencia petrolera, aunque también pidió que otros gobiernos aliados se sumaran al esfuerzo.

Pero los ataques ucranianos, las sanciones contra los tanqueros, las dificultades presupuestarias rusas y la prioridad concedida al mercado interno convierten esos envíos en operaciones cada vez más costosas e inciertas.

Para Cuba, el resultado es una dependencia de cargamentos ocasionales que no alcanzan para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

Mientras Ucrania mantenga la presión sobre las refinerías y las rutas petroleras de Rusia, Moscú tendrá menos capacidad para transformar su respaldo político al régimen cubano en un suministro energético constante.