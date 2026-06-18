Qué cambió en La Habana tras la caída de Nicolás Maduro

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La operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026 en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y la muerte de al menos 32 militares cubanos que lo custodiaban, marcó un antes y un después para el régimen de La Habana.

Un análisis publicado este jueves por El Confidencial detalla cómo el gobierno de Miguel Díaz-Canel interpretó esa intervención como una advertencia directa y desde entonces ha escalado su discurso defensivo de forma sostenida.

Lo que siguió a la captura de Nicolás Maduro dejó una progresión de señales de alarma en Cuba que se pueden ordenar cronológicamente:

11 de enero de 2026: El Día Nacional de la Defensa y el ejercicio «Meteoro 2026» inauguraron una serie de maniobras que incluyeron tanques, prácticas de tiro, defensa antiaérea y entrenamiento ante armas de destrucción masiva, repetidas durante los fines de semana consecutivos . El régimen estableció que cada sábado sería un espacio permanente de preparación militar, política e ideológica.

El Día Nacional de la Defensa y el ejercicio «Meteoro 2026» inauguraron una serie de maniobras que incluyeron tanques, prácticas de tiro, defensa antiaérea y entrenamiento ante armas de destrucción masiva, . El régimen estableció que cada sábado sería un espacio permanente de preparación militar, política e ideológica. Enero-junio de 2026: Díaz-Canel comenzó a aparecer con creciente frecuencia vistiendo uniforme militar. Se organizaron jornadas de formación para reservistas, como parte de la campaña «La guerra de todo el pueblo» .

Díaz-Canel comenzó a aparecer con creciente frecuencia vistiendo uniforme militar. Se organizaron jornadas de formación para reservistas, como parte de la campaña . Mayo de 2026: La prensa extranjera informó sobre un mapa con los vuelos de aeronaves de inteligencia estadounidenses —drones MQ-4C Triton, aviones RC-135 Rivet Joint, P-8 Poseidón y E-3G Sentry— sobrevolando las cercanías de Cuba.

La prensa extranjera informó sobre un mapa con los vuelos de aeronaves de inteligencia estadounidenses —drones MQ-4C Triton, aviones RC-135 Rivet Joint, P-8 Poseidón y E-3G Sentry— sobrevolando las cercanías de Cuba. El 29 de mayo el jefe del Comando Sur de EE. UU., general Francis L. Donovan, se reunió con el general Roberto Legrá y otros altos mandos del ejército cubano en la Base Naval de Guantánamo.

el jefe del Comando Sur de EE. UU., general Francis L. Donovan, se reunió con el general Roberto Legrá y otros altos mandos del ejército cubano en la Base Naval de Guantánamo. El 10 de junio, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, visitó a la Base Naval de Guantánamo y entrenó con los soldados, mostrando la fortaleza física de su ejército y la vitalidad del mando militar estadounidense. Los cubanos interpretaron de inmediato el contraste con los líderes de las FAR.

Las demostraciones militares del régimen cubano han expuesto más debilidades que fortalezas. El Confidencial concluye que «apenas han servido para sacar a pasear reliquias de la vieja Guerra Fría que reflejan el aislamiento y debilidad militar del castrismo».

Entre esos elementos señalan: armamento soviético envejecido, aviación muy limitada y efectos visibles de la desnutrición en la tropa militar cubana.

Mientras el régimen fortalece su retórica de guerra desde enero, la situación económica y social de la isla se ha deteriorado a un ritmo que agrava el descontento. Entre los indicadores más alarmantes destacan los siguientes:

El precio del dólar en el mercado informal alcanzó los 660 pesos cubanos y el euro los 760 CUP .

y el euro los . La inflación interanual oficial llegó al 15,89% en mayo de 2026.

en mayo de 2026. Una compra de alimentos básicos cuesta cerca de 21.060 pesos , más de tres veces el salario mensual promedio.

, más de tres veces el salario mensual promedio. Los apagones superan las 20-25 horas diarias , con déficits eléctricos de hasta 2.153 MW.

, con déficits eléctricos de hasta 2.153 MW. La CEPAL proyecta una contracción del PIB del 6,5% en 2026.

en 2026. The Economist Intelligence Unit estima una caída del PIB mayor del 7,2%.

Empresas extranjeras abandonan Cuba por temor a las sanciones de Estados Unidos.

El turismo se desploma en la isla, con decenas de hoteles cerrados.

El precio del litro de gasolina supera los 5.00 dólares en La Habana.

Los cubanos deben pedir un permiso estatal para viajar fuera de sus provincias por la crisis en el transporte.

El régimen aprueba nuevas leyes en sectores especialmente sensibles como el de la vivienda o la economía.

Los cubanos reaccionan a la crisis: Crecen las protestas contra el régimen

Ese deterioro económico y la crisis energética alimentan una ola de protestas que no para de crecer a lo largo y ancho de todo el país.

En lo que va de año se han reportado manifestaciones en todos los municipios de la capital. Algunas de esas protestas van acompañadas de la quema de basureros y hasta barricadas para impedir el paso de la policía.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 953 manifestaciones en enero, 1.245 en marzo, 1.133 en abril y 1.311 en mayo de 2026, con cacerolazos y movilizaciones callejeras concentradas en La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas y Ciego de Ávila.

Cubalex documentó al menos 14 detenciones en La Habana vinculadas a protestas por apagones desde el 6 de marzo.

¿Cómo marcha el diálogo con Estados Unidos?

En paralelo a toda la crisis social, los gobiernos de Cuba y Estados Unidos han confirmado que mantienen conversaciones diplomáticas, aunque los diálogos no han tenido resultados sólidos.

Por la parte cubana se ha identificado como líder de esas "negociaciones" a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y vinculado al conglomerado militar GAESA. Por la parte estadounidense las gestiones son supervisadas directamente por Marco Rubio, secretario de Estado.

Varios analistas advierten que Washington busca replicar en Cuba el modelo venezolano: una transición gestionada desde dentro del propio régimen.

Sin embargo, Rubio aseguró que existen funcionarios con los que se podría trabajar, pero no han identificado aún un líder interno que propicie la transición política. «Si me piden un nombre, no lo tengo», dijo.

Miguel Díaz-Canel ha dicho que no habrá transición política sino continuidad de la revolución. Acusó a Estados Unidos de evaluar tres escenarios para Cuba y el último de ellos es la intervención militar. El pasado viernes el gobernante anunció nuevas reformas económicas y horas después supervisó ejercicios militares en la Zona de Defensa Santa Fe.

Esta semana esas reformas fueron aprobadas por la Asamblea Nacional con el permiso de Raúl Castro, quien en una carta «dio luz verde» a las transformaciones económicas en este «trascendental momento» para el país.