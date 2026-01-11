Cuba ensaya la “guerra de todo el pueblo”, mientras EE.UU. enseña a sus marines entrenando

Mientras el régimen cubano desplegaba este sábado en todo el país el Día Nacional de la Defensa, con ejercicios militares que involucraron a civiles, reservistas y milicias territoriales, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, compartía en redes sociales un video de marines estadounidenses realizando entrenamiento a bordo de un buque de guerra.
El contraste no pasó inadvertido. En Cuba, medios oficiales y cuentas institucionales del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias difundieron imágenes de ciudadanos armados con fusiles, ejercicios de tiro en zonas rurales y actividades de instrucción militar bajo la doctrina de la llamada “guerra de todo el pueblo”, presentada por el gobierno como respuesta a una supuesta amenaza externa.
Ese mismo día, Hegseth publicó en su cuenta un video acompañado del mensaje: “Power. Freedom. Warriors.”, en el que se observa a decenas de marines realizando flexiones y maniobras coordinadas en cubierta, como parte de un entrenamiento militar profesional.
El material compartido por el funcionario estadounidense no fue grabado recientemente. El video apareció originalmente en la cuenta de TikTok @milothechicken el 9 de noviembre de 2025, con la descripción: “Reflecting on last year's moments aboard ship during the Marine Corps birthday. Honored to have had a visit from our Sergeant Major Ruiz”. Aun así, su republicación coincidió con la jornada de movilización militar convocada por La Habana.
En la Isla, las autoridades aseguraron que cada sábado será, a partir de ahora, un espacio permanente de preparación militar, política e ideológica, en medio de una creciente retórica de confrontación con Estados Unidos tras la captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro y las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre el colapso del régimen cubano.
Las imágenes difundidas desde Cuba mostraron entrenamientos improvisados, fusiles de fabricación soviética y participación de civiles de todas las edades, incluidos jóvenes y mujeres, en ejercicios presentados como defensa territorial.
El contraste visual y simbólico entre ambos escenarios —milicias civiles en un país golpeado por la crisis económica frente a fuerzas profesionales entrenando en un buque militar de última generación— ha generado comentarios dentro y fuera de la Isla, en momentos en que el gobierno cubano insiste en un discurso de resistencia, mientras la población enfrenta apagones, escasez y deterioro de las condiciones de vida.
Hasta ahora, ni Hegseth ni el Departamento de Defensa estadounidense han hecho referencia directa al Día Nacional de la Defensa en Cuba, aunque la coincidencia temporal ha reforzado la percepción de dos realidades militares radicalmente distintas en el actual clima de tensión regional.
Preguntas frecuentes sobre la "guerra de todo el pueblo" en Cuba y la respuesta de EE.UU.
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué es el Día Nacional de la Defensa en Cuba?
El Día Nacional de la Defensa en Cuba es una jornada de ejercicios militares que involucra a civiles, reservistas y milicias territoriales para preparar al país en caso de una supuesta agresión externa. Este evento es parte de la estrategia del régimen cubano para fortalecer la defensa nacional, aunque ha sido criticado por su enfoque propagandístico y el uso de armamento obsoleto.
¿Por qué Estados Unidos publicó un video de marines entrenando?
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, compartió un video de marines entrenando para destacar el poder y la libertad de los militares estadounidenses. El video fue publicado coincidiendo con el Día Nacional de la Defensa en Cuba, lo que subraya el contraste entre las fuerzas profesionales de EE.UU. y los ejercicios improvisados en Cuba.
¿Cómo afectan estos ejercicios militares a la vida cotidiana en Cuba?
La preparación militar semanal en Cuba impacta en la vida laboral, educativa y cotidiana de los ciudadanos, aunque las autoridades aún no han detallado cómo se implementará. La movilización de civiles y la retórica de confrontación se dan en un contexto de crisis económica y social, con escasez de recursos básicos en la isla.
¿Cuál es el contexto político entre Cuba y Estados Unidos?
La relación entre Cuba y Estados Unidos se caracteriza por la tensión y la confrontación, especialmente después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. El gobierno cubano intensifica su narrativa de amenaza externa, mientras EE.UU. critica al régimen cubano por su represión y falta de reformas políticas y económicas.
