Cuba ensaya la “guerra de todo el pueblo”, mientras EE.UU. enseña a sus marines entrenando

Ejército de EE.UU. en entrenamiento y Cuba en su día de la Defensa.

Ver más

Mientras el régimen cubano desplegaba este sábado en todo el país el Día Nacional de la Defensa, con ejercicios militares que involucraron a civiles, reservistas y milicias territoriales, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, compartía en redes sociales un video de marines estadounidenses realizando entrenamiento a bordo de un buque de guerra.

El contraste no pasó inadvertido. En Cuba, medios oficiales y cuentas institucionales del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias difundieron imágenes de ciudadanos armados con fusiles, ejercicios de tiro en zonas rurales y actividades de instrucción militar bajo la doctrina de la llamada “guerra de todo el pueblo”, presentada por el gobierno como respuesta a una supuesta amenaza externa.

Ese mismo día, Hegseth publicó en su cuenta un video acompañado del mensaje: “Power. Freedom. Warriors.”, en el que se observa a decenas de marines realizando flexiones y maniobras coordinadas en cubierta, como parte de un entrenamiento militar profesional.

El material compartido por el funcionario estadounidense no fue grabado recientemente. El video apareció originalmente en la cuenta de TikTok @milothechicken el 9 de noviembre de 2025, con la descripción: “Reflecting on last year's moments aboard ship during the Marine Corps birthday. Honored to have had a visit from our Sergeant Major Ruiz”. Aun así, su republicación coincidió con la jornada de movilización militar convocada por La Habana.

Captura de Facebook/Ejército Central Cuba

En la Isla, las autoridades aseguraron que cada sábado será, a partir de ahora, un espacio permanente de preparación militar, política e ideológica, en medio de una creciente retórica de confrontación con Estados Unidos tras la captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro y las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre el colapso del régimen cubano.

Lo más leído hoy:

Las imágenes difundidas desde Cuba mostraron entrenamientos improvisados, fusiles de fabricación soviética y participación de civiles de todas las edades, incluidos jóvenes y mujeres, en ejercicios presentados como defensa territorial.

Captura de Facebook/Ejército Oriental

El contraste visual y simbólico entre ambos escenarios —milicias civiles en un país golpeado por la crisis económica frente a fuerzas profesionales entrenando en un buque militar de última generación— ha generado comentarios dentro y fuera de la Isla, en momentos en que el gobierno cubano insiste en un discurso de resistencia, mientras la población enfrenta apagones, escasez y deterioro de las condiciones de vida.

Hasta ahora, ni Hegseth ni el Departamento de Defensa estadounidense han hecho referencia directa al Día Nacional de la Defensa en Cuba, aunque la coincidencia temporal ha reforzado la percepción de dos realidades militares radicalmente distintas en el actual clima de tensión regional.