Díaz-Canel dice que ya no basta con explicar la crisis: «Hay que cambiar lo que haya que cambiar»

Miguel Díaz-Canel reconoció ante el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que el régimen ha agotado el margen para seguir justificando el deterioro de las condiciones de vida sin actuar.

«Cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del Gobierno Revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella».

El discurso de clausura del Pleno Extraordinario fue pronunciado el 17 de junio en el Palacio de la Revolución, en La Habana, y publicado este jueves en el canal oficial de la Presidencia de Cuba en YouTube.

La sesión evaluó y aprobó un paquete de más de 20 transformaciones económicas y sociales presentadas formalmente por el primer ministro Manuel Marrero Cruz.

Díaz-Canel admitió en su intervención que parte de la crisis económica que enfrenta Cuba no viene de factores externos.

«Hay trabas que no vienen de afuera ni de bloqueos. Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado. Lo que depende de nosotros tenemos que cambiarlo nosotros y tenemos que cambiarlo ahora», advirtió.

También reconoció que la resistencia como estrategia ha llegado a su límite: «A la resistencia le debemos la patria, pero hoy la resistencia por sí sola no basta. Este tiempo nos exige transformar, producir más, destrabar, escuchar más, decidir mejor y rendir cuentas».

Las reformas se articulan en cinco frentes: estabilización macroeconómica, transformación del modelo económico, recuperación del sector agrícola, fortalecimiento de la gestión de costos y mitigación de los costos sociales.

Entre las medidas concretas figuran la eliminación de la intermediación obligatoria en importaciones y exportaciones, la apertura a la inversión extranjera directa en el sector privado —incluyendo pequeñas y medianas empresas—, mayor autonomía para las empresas estatales y la eliminación de los topes de precios generales.

El régimen también anunció la creación del Instituto Nacional de Activos Empresariales para separar las funciones estatales de las empresariales, la reducción del número de ministerios de 27 a entre 20 y 21, y la posibilidad de que los cubanos residentes en el exterior inviertan en igualdad de condiciones con otros actores económicos.

Se refirió también a la crisis alimentaria. «No hay soberanía con el plato vacío. El alimento del pueblo cubano será tratado como lo que es: un asunto de seguridad nacional», expresó.

El gobernante prometió ampliar la entrega de tierras en usufructo y eliminar trabas para que los productores puedan importar directamente insumos agrícolas.

Además, reconoció que estas medidas no son nuevas. «Estas no son ideas nuevas, son decisiones que el país discutió y aprobó hace años. El error no estuvo en plantearlas, sino en haberlas postergado. Y esa etapa de aplazamiento tiene que terminar».

El PCC dio luz verde a las transformaciones con el respaldo de Raúl Castro, quien participó por videoconferencia y firmó el documento de propuestas.

Su mensaje, leído en el pleno, advirtió que «tan o más importante que la aprobación misma de estas transformaciones es su implementación adecuada y oportuna».

El escepticismo ciudadano fue inmediato

Los cubanos reaccionaron de inmediato a la aprobación de las medidas este miércoles. En redes sociales circularon frases como «¿Alguien les cree?» y «El mismo perro con diferentes collares».

El economista Pedro Monreal calificó las reformas de «pragmatismo tardío» y advirtió que a Cuba «se le ha ido el tren de las reformas de China y Vietnam».

El contexto que rodea el anuncio es de colapso acumulado: la CEPAL proyecta una caída del PIB cubano de 6,5% en 2026, con una contracción acumulada de 10,3% en el bienio 2025-2026.

Los apagones superan las 20 horas diarias en algunas provincias, la zafra azucarera cayó por debajo de 150,000 toneladas —mínimo histórico en más de un siglo— y la emigración superó las 250,000 personas en 2024.

La Asamblea Nacional fue convocada a una sesión extraordinaria para ratificar las reformas aprobadas por el PCC, siguiendo el cauce habitual del régimen: el partido decide, el parlamento refrenda.