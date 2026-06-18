"Si no hay riqueza no hay justicia social": la nueva tesis económica de Díaz-Canel para salvar el socialismo

Miguel Díaz-Canel presentó el miércoles, ante el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, una reformulación del modelo económico socialista que resume en una frase: «Si no hay riqueza, no hay nada que distribuir», advirtiendo que sin generación de riqueza previa, la justicia social se convierte en un concepto vacío.

El discurso de clausura, pronunciado en el Palacio de la Revolución en La Habana, marcó un giro conceptual respecto al lenguaje redistributivo que el régimen ha sostenido durante décadas.

«O producimos en estas condiciones, creamos riqueza y entonces distribuimos con justicia social, con equidad, no con igualitarismo. Ese es el desafío», afirmó el gobernante ante los miembros del Comité Central.

El reconocimiento implícito de que el modelo de subsidios generalizados y salarios contenidos ha agotado su ciclo llegó acompañado de una admisión de responsabilidades internas.

«Hay trabas que no vienen de afuera ni de bloqueos. Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado. Lo que depende de nosotros tenemos que cambiarlo nosotros y tenemos que cambiarlo ahora».

El paquete de transformaciones que Díaz-Canel había adelantado el 12 de junio se articula en cinco frentes simultáneos:

estabilización macroeconómica

transformación del modelo económico

recuperación del sector agrícola

fortalecimiento de la gestión de costos

mitigación de los costos sociales.

Entre las medidas concretas anunciadas, el régimen eliminará los topes de precios generalizados, reconociendo que «en la práctica no lograron contener la inflación» y provocaron desaparición de productos o desvíos hacia la ilegalidad.

También se sustituirán los subsidios a productos por apoyos directos focalizados en personas vulnerables, se autorizará la importación y exportación directa sin intermediación obligatoria para empresas estatales y privadas, y se abrirá la inversión extranjera directa al sector privado nacional, incluyendo las pequeñas y medianas empresas.

Para los cubanos residentes en el exterior, Díaz-Canel ofreció un marco de participación económica. «A esta patria en esta hora no le sobra ningún buen cubano», dijo. Prometió condiciones claras para quienes quieran invertir o importar tecnología desde el extranjero.

En materia energética, el gobernante declaró que los apagones son «un tema humano, económico y nacional», no solo técnico, y anunció la eliminación de aranceles e impuestos sobre tecnologías solares, así como la apertura a empresas extranjeras que suministren paneles, baterías e inversores sin intermediarios.

Sobre la tierra, también fue categórico. «No hay soberanía con el plato vacío. El alimento del pueblo cubano será tratado como lo que es: un asunto de seguridad nacional». En este sentido, prometió ampliar la entrega de tierras en usufructo y acabar con las tierras ociosas.

El discurso también anunció la creación del Instituto Nacional de Activos Empresariales para separar las funciones regulatorias de los ministerios de la gestión empresarial, y la reducción del número de ministerios de 27 a entre 20 y 21.

El respaldo de Raúl Castro a las reformas fue leído en el pleno por José Amado Ricardo Guerra, miembro del Buró Político, quien informó que el exgobernante participó por videoconferencia y se mostró «plenamente de acuerdo» con las medidas.

El contexto que rodea estas transformaciones es una crisis sin precedentes: apagones de hasta 18-24 horas diarias en algunas provincias, un déficit eléctrico que superó los 2,000 MW en mayo de 2026, colapso productivo e inflación que ha separado drásticamente los precios reales de los salarios y pensiones.

La reacción popular a las reformas fue de escepticismo generalizado, dado el historial de medidas anunciadas y no implementadas, mientras economistas críticos calificaron el giro de «pragmatismo tardío».

Este jueves, el Consejo de Estado convocó una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular para ratificar formalmente el paquete de transformaciones aprobado en el pleno.