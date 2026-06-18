Arrestan a cubanos vinculados a red de robo de diésel a gran escala en Texas

Jael Díaz Morejón, Adriana Castillo Oliveros, Noel Peña Rodríguez, Carlos Virgilio López Cobá, Betsy Santiesteban López Foto © Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas

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Cinco sospechosos —cuatro de ellos de nacionalidad cubana— fueron arrestados en el norte de Texas durante una operación que desarticuló una red criminal organizada que robó miles de galones de diésel utilizando dispositivos de clonación de tarjetas instalados en bombas de combustible, informó el Centro de Inteligencia de Delitos Financieros de Texas (FCIC).

Los detenidos fueron identificados como Jael Díaz Morejón, Adriana Castillo Oliveros, Noel Peña Rodríguez y Carlos Virgilio López Coba, todos cubanos, y Betsy Santiesteban López, ciudadana mexicana, según indicó un comunicado de la agencia publicado este martes.

Los cinco acusados enfrentan cargos por participación en actividad criminal organizada, un delito grave de primer grado.

Según determinó la investigación, el grupo instalaba dispositivos de clonación (skimmers) en bombas de diésel de alto caudal en estaciones de servicio para camiones en todo el norte de Texas, con el fin de robar los datos de tarjetas de pago y usarlos para obtener combustible de forma fraudulenta.

La operación policial, ejecutada el viernes 12 de junio con la intervención de más de 10 agencias estatales y federales, abarcó el registro simultáneo de tres inmuebles —dos en Irving y uno en Arlington— y resultó en los cinco arrestos, precisaron las autoridades.

Díaz Morejón y Castillo Oliveros, fueron detenidos durante el operativo en Arlington y se encuentran recluidos en la cárcel del condado de Tarrant. Ese mismo día, la policía arrestó a Peña Rodríguez y López Coba en el condado de Irving y ambos permanecen actualmente en la prisión del condado de Dallas. Mientras que la quinta sospechosa, Santiesteban López, fue detenida al llegar de México en un vuelo el lunes 15 de junio y recluida en la cárcel de Dallas.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la banda robaba entre 1,500 y 2,500 galones de diésel por noche, operando entre cinco y seis noches a la semana. El combustible era almacenado en compartimentos ocultos construidos dentro de los propios vehículos de los sospechosos.

Durante los registros, los agentes incautaron una cantidad significativa de material vinculado a los delitos cometidos, incluidos 10 dispositivos para clonar tarjetas, 50 tarjetas de pago alteradas y una computadora portátil conectada a un dispositivo de recodificación que presuntamente se utilizaba para grabar los números de las tarjetas robadas en otras nuevas.

Las autoridades estiman que la operación permitió evitar pérdidas adicionales por fraude de aproximadamente 10 millones de dólares.

Dispositivos de clonación y tarjetas de pago falsificadas que fueron recuperados en lugares registrados en Irving y Arlington, en el norte de Texas. Foto: Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas

La investigación se inició a finales de abril, luego de que el FCIC recibió una solicitud de asistencia del Departamento de Policía de Garland en relación con múltiples denuncias de robo de combustible y de números de tarjetas. El caso será procesado por la Fiscalía del condado de Smith en Tyler, Texas.

Además, dos personas más halladas en los domicilios registrados fueron retenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por asuntos migratorios.

El capitán Jeff Headley, jefe de Operaciones de Campo del FCIC, destacó que esta operación «refleja la coordinación excepcional y el compromiso» de agencias locales, estatales y federales, y añadió: «El Centro de Inteligencia de Delitos Financieros de Texas fue creado por la Legislatura de Texas con el propósito de coordinar investigaciones a gran escala como esta, y nos sentimos privilegiados de liderar un esfuerzo que protege a los ciudadanos de Texas».

Este caso se suma al desmantelamiento de otras redes delictivas integradas por cubanos que se dedicaban también al robo de combustible en Texas. Justo en abril pasado, tres cubanos fueron arrestados en Hewitt, Texas, por instalar skimmers en bombas de gasolina, con pérdidas prevenidas estimadas en hasta 19 millones de dólares. En junio de 2024, el también ciudadano cubano Duniesky González fue sentenciado a 50 años de prisión por liderar una operación similar en nueve condados del estado.