Arrestan a cubanos vinculados a red de robo de diésel a gran escala en Texas

Vídeos relacionados:
Cinco sospechosos —cuatro de ellos de nacionalidad cubana— fueron arrestados en el norte de Texas durante una operación que desarticuló una red criminal organizada que robó miles de galones de diésel utilizando dispositivos de clonación de tarjetas instalados en bombas de combustible, informó el Centro de Inteligencia de Delitos Financieros de Texas (FCIC).
Los detenidos fueron identificados como Jael Díaz Morejón, Adriana Castillo Oliveros, Noel Peña Rodríguez y Carlos Virgilio López Coba, todos cubanos, y Betsy Santiesteban López, ciudadana mexicana, según indicó un comunicado de la agencia publicado este martes.
Los cinco acusados enfrentan cargos por participación en actividad criminal organizada, un delito grave de primer grado.
Según determinó la investigación, el grupo instalaba dispositivos de clonación (skimmers) en bombas de diésel de alto caudal en estaciones de servicio para camiones en todo el norte de Texas, con el fin de robar los datos de tarjetas de pago y usarlos para obtener combustible de forma fraudulenta.
La operación policial, ejecutada el viernes 12 de junio con la intervención de más de 10 agencias estatales y federales, abarcó el registro simultáneo de tres inmuebles —dos en Irving y uno en Arlington— y resultó en los cinco arrestos, precisaron las autoridades.
Díaz Morejón y Castillo Oliveros, fueron detenidos durante el operativo en Arlington y se encuentran recluidos en la cárcel del condado de Tarrant. Ese mismo día, la policía arrestó a Peña Rodríguez y López Coba en el condado de Irving y ambos permanecen actualmente en la prisión del condado de Dallas. Mientras que la quinta sospechosa, Santiesteban López, fue detenida al llegar de México en un vuelo el lunes 15 de junio y recluida en la cárcel de Dallas.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, la banda robaba entre 1,500 y 2,500 galones de diésel por noche, operando entre cinco y seis noches a la semana. El combustible era almacenado en compartimentos ocultos construidos dentro de los propios vehículos de los sospechosos.
Durante los registros, los agentes incautaron una cantidad significativa de material vinculado a los delitos cometidos, incluidos 10 dispositivos para clonar tarjetas, 50 tarjetas de pago alteradas y una computadora portátil conectada a un dispositivo de recodificación que presuntamente se utilizaba para grabar los números de las tarjetas robadas en otras nuevas.
Las autoridades estiman que la operación permitió evitar pérdidas adicionales por fraude de aproximadamente 10 millones de dólares.
La investigación se inició a finales de abril, luego de que el FCIC recibió una solicitud de asistencia del Departamento de Policía de Garland en relación con múltiples denuncias de robo de combustible y de números de tarjetas. El caso será procesado por la Fiscalía del condado de Smith en Tyler, Texas.
Además, dos personas más halladas en los domicilios registrados fueron retenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por asuntos migratorios.
El capitán Jeff Headley, jefe de Operaciones de Campo del FCIC, destacó que esta operación «refleja la coordinación excepcional y el compromiso» de agencias locales, estatales y federales, y añadió: «El Centro de Inteligencia de Delitos Financieros de Texas fue creado por la Legislatura de Texas con el propósito de coordinar investigaciones a gran escala como esta, y nos sentimos privilegiados de liderar un esfuerzo que protege a los ciudadanos de Texas».
Este caso se suma al desmantelamiento de otras redes delictivas integradas por cubanos que se dedicaban también al robo de combustible en Texas. Justo en abril pasado, tres cubanos fueron arrestados en Hewitt, Texas, por instalar skimmers en bombas de gasolina, con pérdidas prevenidas estimadas en hasta 19 millones de dólares. En junio de 2024, el también ciudadano cubano Duniesky González fue sentenciado a 50 años de prisión por liderar una operación similar en nueve condados del estado.
Preguntas frecuentes sobre la red de robo de diésel en Texas
CiberCuba te lo explica:
¿Quiénes fueron los arrestados por el robo de diésel en Texas?
Los arrestados fueron cinco sospechosos, cuatro de ellos ciudadanos cubanos y una de nacionalidad mexicana. Los cubanos fueron identificados como Jael Díaz Morejón, Adriana Castillo Oliveros, Noel Peña Rodríguez y Carlos Virgilio López Coba, y la mexicana como Betsy Santiesteban López.
Publicidad
¿Cómo operaba la red de robo de diésel?
La red instalaba dispositivos de clonación de tarjetas (skimmers) en bombas de diésel de estaciones de servicio para camiones en Texas. Estos dispositivos robaban los datos de las tarjetas de pago, que luego eran usados para obtener combustible de manera fraudulenta. Operaban entre cinco y seis noches a la semana, robando hasta 2,500 galones de diésel por noche y almacenándolo en compartimentos ocultos en sus vehículos.
Publicidad
¿Qué impacto económico tuvo el robo de combustible en Texas?
La operación de la red de robo de diésel pudo haber causado pérdidas adicionales de aproximadamente 10 millones de dólares. Este tipo de crimen organizado tiene un impacto significativo en la economía local, ya que afecta tanto a consumidores como a las estaciones de servicio que sufren el fraude.
Publicidad
¿Qué medidas tomaron las autoridades para desmantelar la red de robo de diésel?
Las autoridades llevaron a cabo una operación conjunta que involucró a más de 10 agencias estatales y federales. Se realizaron registros simultáneos en tres inmuebles, lo que resultó en los cinco arrestos. Además, se incautaron dispositivos de clonación de tarjetas, tarjetas de pago alteradas y una computadora utilizada para recodificar tarjetas.
Publicidad
¿Hay antecedentes de redes delictivas similares en Texas?
Texas ha sido escenario de varias operaciones delictivas similares, muchas de ellas integradas por ciudadanos cubanos. En abril, tres cubanos fueron arrestados por instalar skimmers en bombas de gasolina, y en junio de 2024, otro cubano fue condenado a 50 años de prisión por liderar una operación de robo de combustible en varios condados de Texas.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.