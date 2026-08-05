El régimen exhibe a presuntos ladrones detenidos en La Habana y proclama: «Las calles son del pueblo»

El Consejo de la Administración Plaza de la Revolución difundió este miércoles imágenes de presuntos ladrones capturados durante la feria semanal del Parque Villalón, en El Vedado, municipio Plaza de la Revolución, La Habana.

Según la publicación oficialista en la red social Facebook, los detenidos intentaban sustraer pertenencias a los asistentes al mercado popular que se instala cada miércoles en la esquina de Calzada y C. Fueron retenidos primero por la propia población y luego entregados a la policía, que los trasladó a una unidad para que respondieran, según el texto, «con todo el peso de la ley».

La publicación incluyó fotografías de los detenidos y cerró con la consigna: «En Plaza las calles son del pueblo y NO de la delincuencia».

El mensaje responde a un patrón comunicacional recurrente del régimen: difundir en redes sociales imágenes de presuntos delincuentes comunes para proyectar una imagen de control policial ante una ciudadanía que percibe un deterioro grave de la seguridad pública.

Sin embargo, la exhibición pública de detenidos antes de cualquier proceso judicial ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos como una violación de garantías procesales básicas.

La consigna oficial contrasta con los datos disponibles sobre inseguridad en la Isla. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos verificados en 2025, un 115% más que en 2024, de los cuales 1,536 fueron robos, el delito más frecuente.

La Habana figura entre las cuatro provincias con mayor incidencia delictiva del país, con 398 delitos registrados ese año, junto a Matanzas, Granma y Santiago de Cuba.

El propio Ministerio del Interior reconoció en febrero de este año un alza del 25% en delitos contra la propiedad, que atribuyó a la «situación económica compleja», sin mencionar las décadas de gestión que han llevado al país a esa situación.

El municipio Plaza de la Revolución y El Vedado han concentrado varios episodios similares a lo largo de 2026. En junio pasado, vecinos del Vedado detuvieron a un hombre que agredió a una joven para robarle una moto eléctrica, y ese mismo mes se reportaron más de 30 robos en viviendas del Vedado en apenas siete días.

En mayo, otro hombre fue capturado robando ruedas de contenedores en Jovellar, también en El Vedado, y entregado a la Policía Nacional Revolucionaria.

La práctica de exhibir detenidos en redes sociales por parte de perfiles oficialistas, delegados de circunscripción y cuentas vinculadas al MININT se ha intensificado en paralelo al aumento de la criminalidad, y funciona como herramienta de propaganda más que como respuesta estructural al problema.

El contexto general de represión en Cuba agrava el cuadro: según datos de Prisoners Defenders, al cierre de mayo de 2026 la Isla alcanzó un récord de 1,281 presos políticos, lo que ilustra que la maquinaria represiva del régimen se aplica con mucho mayor rigor contra quienes protestan que contra la delincuencia común que ahoga a la población.