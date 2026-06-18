Rubiera alerta sobre rápido desarrollo de tormenta tropical Arthur

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El meteorólogo cubano José Rubiera advirtió este miércoles sobre la formación de Arthur, la primera tormenta tropical de la temporada ciclónica del Atlántico 2026, un sistema que amenaza con inundaciones severas en varios estados del sur de Estados Unidos.

En un análisis detallado publicado en su canal de Youtube, el doctor José Rubiera explicó que el sistema se originó como una baja presión que cruzó tierra y, al salir al Golfo de México, encontró aguas excepcionalmente cálidas de entre 30 y 32 grados Celsius que impulsaron su rápida organización. «Hay temperaturas de 30, 31, incluso 32 grados en la superficie marítima.

Por lo tanto, es un agua muy cálida, con mucha energía y esa característica de tener gran energía en el océano pues hizo que estallara la convección», señaló el experto.

A las 11:00 a.m. del horario del este, el centro de Arthur se ubicaba a unas 90 millas al sur de Galveston, Texas, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 100 km/h, desplazándose hacia el noreste a unos 15 km/h.

Rubiera calificó a Arthur como un sistema de corta vida, previendo que penetraría en tierra durante la noche de este miércoles por el suroeste de Texas o el sur de Luisiana.

«Va a ser de corta vida. Va a penetrar por tierra pronto, más bien sobre el sudoeste de Texas o el suroeste y sur del estado de Luisiana», precisó.

Sin embargo, el meteorólogo subrayó que el verdadero peligro no son los vientos sino las precipitaciones. «La lluvia es el factor importante. Las inundaciones locales es el factor más peligroso en cuanto a los impactos de este sistema», advirtió.

El Centro Nacional de Huracanes proyectó acumulados de lluvia de entre 13 y 25 centímetros, con totales aislados de hasta 50 centímetros en algunas zonas.

Las áreas bajo mayor riesgo de inundación abarcan Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y el extremo norte del estado de Florida.

Se emitieron advertencias de inundación repentina para el área metropolitana de Houston, y el Servicio Meteorológico Nacional identificó un riesgo moderado de lluvias torrenciales en zonas que incluyen Nueva Orleans y Mobile.

También se alertó sobre una marejada ciclónica de dos a cuatro pies desde Port Bolivar, Texas, hasta Morgan City, Luisiana, así como sobre posibles tornados aislados en el litoral del Golfo.

Para Cuba, Rubiera pronosticó poca actividad: «En Cuba poca lluvia en general, pero en la tarde puede haber algún chubasco, alguna lluvia, alguna tormenta eléctrica quizás en la parte central, la parte oriental».

El meteorólogo también advirtió sobre un posible escenario posterior al paso por tierra. «Cuando salga al Atlántico puede ser otra historia porque se va a encontrar con la corriente del Golfo, agua cálida también en la costa oriental de los Estados Unidos y pudiera ya en el Atlántico tener desarrollo», explicó, aunque aclaró que aún es pronto para saberlo con certeza.

La formación de Arthur llega en el marco de una temporada ciclónica 2026 que los pronósticos anticipaban como menos activa de lo habitual, influenciada por el fenómeno de El Niño.

La NOAA estimó entre ocho y 14 tormentas con nombre para toda la temporada, mientras que el Instituto de Meteorología de Cuba previó una probabilidad del 40% de que al menos un huracán afecte la isla.

«Está pendiente ver qué va a pasar cuando Arthur pase por los Estados Unidos y salga a la costa atlántica. En el Atlántico, ¿qué va a pasar? ¿Se volverá a regenerar? No lo sabemos todavía», concluyó Rubiera.