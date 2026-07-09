José Rubiera estrena con éxito podcast de divulgación científica

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El meteorólogo cubano José Rubiera lanzó el pasado sábado 4 de julio su nuevo podcast semanal en YouTube, titulado «Más Allá del Tiempo», con un primer episodio dedicado al fascinante fenómeno de la lluvia de animales que superó las 116,000 visualizaciones y acumuló más de 7,400 likes en apenas unos días.

El estreno, publicado en su canal RubieraTiempo, marca una nueva etapa en la actividad digital del científico, quien a sus 80 años -cumplidos el pasado 22 de enero- mantiene una alta capacidad de convocatoria.

En la descripción, Rubiera explicó su propósito: «Quiero ir más allá del tiempo atmosférico, y del trabajo que hago cada día en el espacio El Tiempo con el pronóstico».

«Les presentaré a partir de cada sábado, un nuevo episodio de 'Más Allá del Tiempo', un espacio en que les hablaré de diferentes aspectos de las Ciencias de La Tierra y del Espacio, Meteorología, Astronomía, diversos fenómenos, cosas curiosas e interesantes, pero también útiles, conocimientos, en un lenguaje conversacional, sencillo, totalmente entendible por todo aquel que no sea especialista...», detalló.

El programa inaugural, de 17 minutos, arranca con un caso que atrapa al espectador desde el inicio: estar en un lugar campestre, al aire libre, que el cielo se ponga muy oscuro y empiece a llover, y que «con la lluvia, empezaran literalmente a llover pequeños moluscos, pequeños peces, pequeños animales, arañas, ranas, sapos».

Para anclar el fenómeno en la experiencia cubana, Rubiera relató un caso ocurrido en La Habana Vieja el 27 de abril de 1979, cuando se esperaba la llegada de un frente frío con una banda prefrontal y actividad severa.

«Al lado de la bahía de La Habana, en esa parte de la ciudad empezó a ponerse cielo negro, empezó a llover y junto con la lluvia empezaron a caer pequeños moluscos, caracoles y pequeños peces. Algo asombroso, duró poco, pero ocurrió», subrayó.

La explicación científica apunta a las trombas marinas, que actúan «como si fuera una pajilla de esas de tomar refresco» al succionar agua junto con pequeños animales, transportarlos en suspensión y depositarlos en tierra cuando la circulación se deshace.

El episodio escala en intensidad al abordar los tornados, capaces de levantar animales de gran tamaño e incluso personas.

«La succión que genera el tornado puede llevar por los aires caballos, ovejas, vacas e incluso seres humanos. Y a veces las consecuencias son graves y trágicas», advirtió Rubiera, quien citó el récord Guinness de un joven de 19 años de Missouri que en 2006 sobrevivió tras ser transportado por un tornado, y el caso de un bebé de cuatro meses en Tennessee que en 2023 fue succionado y encontrado con vida en un árbol caído.

El cierre del episodio resume la filosofía del nuevo espacio: «Los animales y las personas que caen del cielo nos parece a primera vista algo casi mágico, un misterio. Sin embargo, la ciencia le da una explicación».

El canal RubieraTiempo cuenta con aproximadamente 185,000 suscriptores.

Rubiera, jubilado del Instituto de Meteorología de Cuba, regresó a la televisión nacional en octubre de 2025 para alertar sobre el huracán Melissa, y ahora consolida su presencia digital con un formato que promete nuevas entregas cada sábado.