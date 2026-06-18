Yosmany Mayeta pide ayuda al Departamento de Estado mientras espera audiencia clave sobre su futuro migratorio

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El periodista independiente cubano Yosmany Mayeta Labrada se presentó este miércoles ante el edificio del Departamento de Estado en Washington D.C. para entregar documentos y reclamar atención institucional a su caso, mientras se acerca una audiencia decisiva ante la Corte de Inmigración prevista para julio de 2026 que podría derivar en una orden de deportación.

Vistiendo una camiseta con la leyenda «Free Cuba» y sosteniendo una carpeta amarilla con papeles, Mayeta publicó una fotografía tomada frente al cartel oficial de la institución como nuevo llamado público de atención sobre su situación.

«Hoy estoy inmerso en una compleja situación migratoria que definirá mi futuro en los Estados Unidos. Mientras se acerca una audiencia decisiva, sigo tocando puertas, entregando documentos y exigiendo que mi caso sea evaluado con justicia y humanidad», escribió el periodista en sus redes sociales.

El origen del problema es de naturaleza administrativa: Mayeta llegó a Estados Unidos en 2019 con una visa J-1, categoría sujeta a la sección 212(e) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que exige dos años de residencia en el país de origen —o bien un waiver del Departamento de Estado— antes de poder ajustar el estatus migratorio.

Ese trámite quedó sin resolverse durante aproximadamente siete años, lo que llevó su expediente a la Corte de Inmigración.

Captura de Facebook

La jueza a cargo del caso rechazó una moción de aplazamiento presentada por sus abogadas, fijando la comparecencia obligatoria antes del 1 de julio de 2026.

Las letradas Yelena Guerra y Liudmila Armas Marcelo, quienes asumieron su defensa de forma gratuita el 6 de junio, han aclarado públicamente que no se trata de un caso de asilo sino de un obstáculo administrativo derivado del tipo de visa con que ingresó al país.

Desde principios de junio, Mayeta ha intensificado sus gestiones. El 6 de ese mes acudió al Capitolio y entregó cartas en las oficinas de los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.

El martes, un día antes de su visita al Departamento de Estado, lanzó un llamado urgente al secretario de Estado Marco Rubio para evitar que se concrete la deportación.

Mayeta, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) desde 2011 y conocido por su proyecto periodístico «Kuba x Dentro» y el lema popular «Súbelo, Mayeta», ha documentado durante años apagones, represión y corrupción en Santiago de Cuba.

El propio periodista ha advertido que una deportación podría significar su detención inmediata al pisar suelo cubano, dado su historial de activismo contra el régimen.

«No llegué a este país buscando privilegios. Llegué buscando libertad. Llegué buscando la posibilidad de ejercer el periodismo sin miedo, sin censura y sin que una opinión se convierta en una condena», afirmó Mayeta en el texto que acompañó la fotografía.

En febrero de 2022, el periodista fue agredido física y verbalmente por un funcionario de la Embajada de Cuba en Washington D.C. durante una protesta frente a esa sede diplomática, un episodio que ilustra el nivel de hostilidad al que se ha enfrentado fuera de la isla.

«Porque detrás de cada expediente hay una persona. Detrás de cada documento hay una historia. Y detrás de cada petición de ayuda, hay una vida esperando una respuesta», concluyó Mayeta, cuya audiencia ante la Corte de Inmigración deberá celebrarse antes del 1 de julio de 2026.