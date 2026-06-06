Periodista cubano Yosmany Mayeta acude al Congreso de EE.UU. para pedir apoyo en su caso migratorio

El reportero independiente cubano Yosmany Mayeta Labrada visitó este viernes las oficinas de los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar en el Capitolio de Washington D.C., donde entregó personalmente cartas sobre su proceso migratorio y la audiencia que enfrentará próximamente ante la Corte de Inmigración de Estados Unidos.

Mayeta, conocido por su periodismo ciudadano desde Santiago de Cuba y vinculado al medio «Kuba x Dentro», lleva siete años en un limbo legal tras ingresar al país en 2019 con una visa J-1 vinculada a una beca por su labor periodística, estatus que resulta incompatible con la Ley de Ajuste Cubano sin un cambio previo de categoría migratoria.

Su solicitud de residencia permanente fue denegada, y tiene una audiencia ante la Corte de Inmigración programada para julio de 2026.

El periodista ha declarado públicamente que una deportación a Cuba significaría su encarcelamiento directo por su activismo contra el régimen.

En cada oficina fue recibido con atención, pero destacó especialmente la recepción del equipo de Díaz-Balart: «Me impactó especialmente el interés mostrado por el equipo del congresista Mario Díaz-Balart. Su Directora de Comunicaciones ya conocía mi caso porque había seguido las noticias publicadas en diversos medios de prensa cubanos».

Esa visibilidad es resultado de una campaña de apoyo sostenida en redes sociales y medios de la diáspora cubana bajo los hashtags #subelomayeta y #LaNoticiaComoEs, con cobertura de múltiples medios independientes.

Mayeta fue claro sobre el resultado de los encuentros: «Hoy no recibí promesas, pero sí algo igualmente valioso: puertas abiertas, atención sincera y la esperanza de que mi caso pueda ser escuchado y acompañado por quienes tienen la posibilidad de abogar por él».

Los tres congresistas visitados —Díaz-Balart, Giménez y Salazar— son los principales representantes republicanos cubanoamericanos de Florida y constituyen el núcleo del lobby cubanoamericano en el Congreso, aunque no tienen poder directo sobre las decisiones de cortes de inmigración individuales.

En 2026, los tres legisladores han coordinado acciones conjuntas de máxima presión sobre el régimen cubano, incluyendo cartas al presidente Trump, lo que les otorga influencia en la visibilidad pública de casos como el de Mayeta.

El periodista agradeció el respaldo recibido desde que su situación se hizo pública: «Gracias a todos los que continúan pendientes de este proceso, a quienes me han escrito, llamado, aconsejado y mantenido en sus oraciones. Cada gesto de apoyo me recuerda que no estoy solo en este camino».

El caso de Mayeta pone de relieve las contradicciones que enfrentan algunos periodistas cubanos que llegan a EE.UU. con visas de intercambio y quedan atrapados en un vacío legal que la Ley de Ajuste Cubano no resuelve automáticamente.

«La esperanza también se construye tocando puertas y encontrando personas dispuestas a escuchar», escribió Mayeta al concluir su relato de la jornada.