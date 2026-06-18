Revelan identidad de tripulantes del bombardero B-52 estrellado en Base Aérea de EE.UU.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos reveló este miércoles los nombres de las ocho personas que perdieron la vida cuando un bombardero B-52H Stratofortress se estrelló el lunes 15 de junio poco después de despegar de la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en el desierto de Mojave, California.

Las víctimas son el coronel Gregory Watson (53 años); el teniente coronel Gabriel Estrella (40 años); el teniente coronel retirado Miles Middleton (50 años); los mayores Alexander Davis (34 años), Robert Dee (40 años) y Brad Hovey (35 años); y los ingenieros de pruebas de vuelo Jeromy Smith (32 años) y Christopher Rischar (41 años).

Los fallecidos tenían edades comprendidas entre los 32 y los 53 años y desempeñaban funciones como pilotos, oficiales de sistemas de armas e ingenieros de pruebas de vuelo vinculados a la Base Edwards, a Boeing y a empresas contratistas.

Los nombres se dieron a conocer tras cumplirse el período de espera de 24 horas que establece la política del Departamento de Guerra para garantizar que todos los familiares fueran notificados antes de la divulgación pública.

El coronel Thomas Tauer, comandante del Ala de Pruebas 412, se dirigió a trabajadores y familiares para rendir tributo a los caídos: «Eran profesionales dedicados, queridos miembros de sus familias y compañeros de equipo irremplazables».

El Mando de Material de la Fuerza Aérea también expresó su pesar en un mensaje institucional: «Honramos a los ocho aviadores, civiles y contratistas del Mando de Material perdidos en el accidente del B-52 en la Base Edwards. Nuestros pensamientos están con sus familias, amigos y colegas».

El accidente ocurrió a las 11:20 de la mañana, hora local, cuando la aeronave realizaba una misión rutinaria de prueba vinculada al programa de modernización del radar AN/APQ-188 del B-52, parte de un ambicioso plan de actualización que contempla nuevos motores Rolls-Royce F130 y tiene un costo estimado de 48,600 millones de dólares para mantener el bombardero operativo hasta los años 2050.

La aeronave transportaba ocho personas, tres más que la dotación estándar de cinco tripulantes. Las autoridades militares calificaron el siniestro preliminarmente como «no sobrevivible» desde los primeros momentos tras el impacto.

Tras el accidente, el aeródromo de Edwards fue cerrado de inmediato, las aeronaves entrantes fueron desviadas y se suspendieron todos los pases de visitantes no comerciales. La investigación formal quedó a cargo de una junta de investigación de accidentes de la Fuerza Aérea, cuyas conclusiones preliminares sobre el siniestro podrían tardar hasta seis meses en publicarse.

El B-52H Stratofortress es uno de los bombarderos más longevos de la historia de la aviación militar: entró en servicio en 1955 y dejó de producirse en 1962, aunque la Fuerza Aérea mantiene 76 unidades en servicio activo. El accidente del lunes es el más mortífero que involucra a este tipo de aeronave desde el 21 de julio de 2008, cuando seis militares murieron al estrellarse un B-52 frente a la costa de Guam.