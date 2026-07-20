La esposa de Eddy Ceballos denuncia: «Están intentando convertirlo en un ejemplo para enviar un mensaje de miedo»

Daniela Escarra, esposa del humorista cubano Eddy Ceballos -creador del canal satírico Despingovery Channel-, publicó varias cartas abiertas en Facebook en las que calificó a su esposo de preso político y exigió su liberación inmediata, a 50 días de su arresto sin que el caso haya llegado a audiencia.

En su publicación del domingo al mediodía, Escarra fue directa: «Detenido injustamente. Hoy preso político porque así lo ha querido alguien que se empeña en hacerle daño. Últimamente mis días van de esto, de cartas, de citas con abogados, de estar horas pendiente de una llamada, de idas y vueltas del penal, de espera sin respuestas...».

Captura de Facebook / Daniela Escarra

En otra publicación, Daniela denuncia el impacto que tiene el encierro de Eddy en la vida de la pequeña hija del matrimonio.

«Lo más difícil ha sido mirar a nuestra hija a los ojos y no saber qué responder. ¿Cómo le explico que su papá sigue sin volver a casa? ¿Cómo le explico que cada día pregunta por él y que yo solo puedo decirle 'pronto', sin saber cuándo será? ¿Quién le devuelve a una niña el tiempo que le están arrebatando con su padre?», cuestionó.

Captura de Facebook / Daniela Escarra

En un post del viernes 17 de julio, Escarra advirtió que el silencio de la mayoría ante las injusticias solo beneficia a quienes no quieren dar explicaciones, y pidió seguir compartiendo el caso de Eddy en las redes.

«Tengo la convicción de que se está intentando convertir a Eddy en un ejemplo para enviar un mensaje de miedo a los demás. Si expresar ideas o hacer humor termina generando temor en toda una sociedad, es una realidad que merece ser cuestionada».

Captura de Facebook / Daniela Escarra

Ceballos fue arrestado el 1 de junio en el municipio Diez de Octubre, La Habana, en un operativo de la Seguridad del Estado, días después de publicar un video en el que exploraba una antigua instalación militar abandonada con misiles soviéticos de los años 60, radares y búnkeres de la Guerra Fría.

El régimen lo acusó inicialmente de «invasión a propiedad militar», cargo que la organización Cubalex denunció como inexistente en el Código Penal cubano vigente ni en el Código Penal Militar.

Posteriormente, la acusación fue reformulada como «revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado» (artículo 116, inciso 3), procesable ante tribunal militar con penas de 10 a 30 años, cadena perpetua o pena de muerte.

La situación de Ceballos se ha agravado de forma progresiva durante su reclusión.

El 17 de junio, su madre Marieta Pérez Alfaro denunció que fue agredido físicamente mientras estaba detenido.

El 11 de julio, el régimen lo trasladó de noche desde el Combinado del Este al centro de interrogatorio de la Seguridad del Estado conocido como «100 y Aldabó», maniobra que impidió deliberadamente una visita familiar programada.

El 14 de julio, la familia logró verlo brevemente y confirmó un notable deterioro físico: el joven aparecía mucho más delgado.

En sus cartas, Escarra resume el reclamo de toda la familia: «¿Cuánto más tiene que soportar esta familia? ¿Cuánto más tenemos que esperar? Ya basta».

El camarógrafo del canal, Christian Rodríguez Riverón, también fue detenido semanas después y enfrenta cargos de espionaje; permanece recluido en «El Reloj Club», en Boyeros, La Habana.

La detención de Ceballos se enmarca en un patrón de represión creciente contra creadores digitales en Cuba: en enero de 2026 se registraron 69 detenciones arbitrarias, un 430 % más que en enero de 2025.

Escarra cerró sus publicaciones con una exigencia sin ambigüedades: «No exigimos privilegios. Exigimos transparencia. Exigimos respuestas. Y, sobre todo, exigimos justicia para Eddy».