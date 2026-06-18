El peso cubano sigue en picada, mientras el PCC hace promesas

Billetes y ciudad en el fondo (Imagen de referencia)

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El dólar alcanzó este jueves 685 pesos cubanos en el mercado informal, según datos en tiempo real de elTOQUE actualizados a las 11:17 am, mientras el Partido Comunista de Cuba celebraba un pleno extraordinario para anunciar reformas que los cubanos recibieron con burla y escepticismo.

La cifra representa cinco pesos más que el cierre del miércoles, cuando el dólar marcó 680 CUP tras encadenar dos jornadas consecutivas al alza.

Desde que cerró mayo en 580 CUP, el peso cubano acumula una depreciación de 105 pesos frente al dólar, un deterioro de 18.1 % en apenas 18 días de junio.

El euro no se quedó atrás: este jueves cotiza a 785 CUP, nueve pesos más que el día anterior, y acumula una caída mensual de 125 pesos -18.9 %- desde los 660 CUP del cierre de mayo.

La brecha entre el mercado informal y el oficial es cada vez más escandalosa: el Banco Central fija el dólar en torno a 558 CUP, más de 127 pesos por debajo de lo que paga cualquier cubano en la calle.

Analistas del Observatorio de Monedas y Finanzas de elTOQUE advierten que las presiones inflacionarias internas y la escasez de divisas en los canales formales siguen empujando la escalada en el mercado paralelo, sin señales de revertirse a corto plazo.

Todo esto ocurre mientras el régimen celebra reuniones y anuncia transformaciones.

El miércoles, el Comité Central del PCC sesionó en un pleno extraordinario presidido por Miguel Díaz-Canel para validar un paquete de más de 20 reformas económicas y sociales.

Raúl Castro participó por videoconferencia y respaldó las medidas con su firma, según informó el gobierno.

Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político, abrió la sesión con una frase que resume el espíritu del ejercicio: «Las transformaciones económicas y sociales que aquí analizamos son para preservar la Revolución y sus conquistas».

El primer ministro Manuel Marrero presentó las propuestas articuladas en seis ejes: dirección de la economía, autonomía municipal, autonomía empresarial, recuperación agrícola, comercio exterior e inversión extranjera.

Entre las medidas figuran la reducción de ministerios de 27 a 21, mayor autonomía salarial para empresas estatales, apertura a la inversión de cubanos residentes en el exterior y la sustitución gradual de subsidios universales por ayudas focalizadas.

Marrero Cruz aseguró que las reformas «conciben un reconocimiento de los mecanismos de mercado como instrumentos de asignación eficiente de los recursos», aunque aclaró que «solo podrán ser impulsadas con nuestros propios esfuerzos», descartando cualquier apoyo externo.

La reacción ciudadana fue inmediata y contundente.

Los cubanos respondieron con escepticismo masivo en redes sociales: «El mismo perro con diferentes collares», escribió un usuario. Otros lo llamaron «Ordenamiento 3.0», en referencia al fallido reordenamiento monetario de 2021 que disparó la inflación. «Esta es una serie que tiene varias temporadas, no se sabe cuál es la última», resumió otro comentarista.

El economista Pedro Monreal fue más técnico pero igual de demoledor: sin acceso a energía, divisas, tecnología ni demanda externa, las reformas son «poco probables» de resultar efectivas.

El contexto lo dice todo: el pleno se celebró mientras cacerolazos sacudían Santiago de Cuba, Santa Clara y La Habana en medio de apagones de hasta 22 horas diarias, y en las pantallas del salón de sesiones corría un ticker de Reuters con la noticia de que Estados Unidos impediría la llegada de dos petroleros con combustible ruso destinados a Cuba.

Este jueves, la Asamblea Nacional sesiona de forma extraordinaria a las 2:00 pm para aprobar formalmente las «Propuestas de Transformaciones Económicas y Sociales», según la convocatoria publicada en la Gaceta Oficial.

La CEPAL proyecta una caída del PIB cubano de 6.5 % en 2026, lo que convertiría a la Isla en la economía de peor desempeño de América Latina por segundo año consecutivo.