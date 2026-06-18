Fama y aplausos: PCC hace pleno para "preservar la revolución" en Cuba

Vídeos relacionados:

El Partido Comunista de Cuba (PCC) celebró este miércoles un Pleno Extraordinario de su Comité Central encabezado por Miguel Díaz-Canel, con el objetivo declarado de validar un paquete de reformas económicas que, según sus propios promotores, busca «preservar la Revolución y sus principales conquistas».

La sesión arrancó con las palabras de apertura de Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central, quien fijó desde el inicio el tono ideológico del encuentro.

«Las transformaciones económicas y sociales que aquí analizamos son para preservar la Revolución y sus conquistas», afirmó Morales Ojeda ante los delegados reunidos en la sala.

El funcionario también aprovechó el discurso inaugural para recordar al Generalísimo Máximo Gómez en el 121 aniversario de su fallecimiento, en un gesto de apelación a los símbolos históricos que el régimen suele desplegar cuando enfrenta presión interna.

Tras las palabras de Morales Ojeda, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz presentó las propuestas articuladas en varios ejes de trabajo y advirtió que los cambios «solo podrán ser impulsadas con nuestros propios esfuerzos», descartando así cualquier expectativa de apoyo externo.

Marrero Cruz también señaló que las medidas «impactarán en el perfeccionamiento del sistema de gestión de la economía cubana», sin ofrecer detalles sobre plazos ni mecanismos de implementación.

Durante la sesión se ratificó que las propuestas no representan un alejamiento del modelo socialista, sino que son «expresión de la lógica propia del desarrollo en el período histórico de su construcción, guiadas por las ideas de Fidel y de Raúl, y bajo las orientaciones del Primer Secretario».

El paquete de reformas, anunciado por Díaz-Canel el 12 de junio ante la prensa, incluye la reducción de ministerios de 27 a 21, mayor autonomía para municipios y empresas estatales, apertura de la inversión a cubanos residentes en el exterior e impulso a las pequeñas y medianas empresas.

El pleno se celebra mientras en las pantallas del propio salón de sesiones corría un ticker de Reuters con una noticia que resumía el contexto: «EEUU impedirá la llegada de los dos petroleros con combustible ruso».

La reunión del PCC se produce en medio de cacerolazos en Santa Clara y nuevas protestas en La Habana, con un déficit eléctrico que en horario pico ha superado los 1,900 MW y un récord de 1,311 protestas contabilizadas en mayo de 2026 por el Observatorio Cubano de Conflictos.

El paso siguiente en el proceso institucional ya está fijado: el régimen convocó una Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional para este jueves 18 de junio, donde se espera la aprobación legislativa formal del mismo paquete de medidas que el PCC acaba de bendecir en su pleno.