Laritza Camacho: «¿Quién garantiza que los que han hecho todo mal, de pronto lo hagan todo bien?»

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La locutora y actriz cubana Laritza Camacho lanzó este jueves una pregunta que resume el escepticismo de miles de cubanos ante las reformas anunciadas por el régimen: «¿Quién garantiza que los que han hecho todo mal, de pronto lo hagan todo bien?»

El mensaje, publicado en su cuenta de Facebook, es una respuesta directa a la «agenda económica y social de emergencia» que Miguel Díaz-Canel presentó este jueves ante la Asamblea Nacional, ampliando el paquete de reformas económicas que había anunciado el 12 de junio.

Camacho no se limitó a cuestionar la capacidad del gobierno para ejecutar los cambios que promete.

También jugó con el doble sentido del verbo «partir»: «No se puede ser juez y parte, así que parte», escribió, sugiriendo que quienes han gobernado mal no deben reformar, sino marcharse.

«No se me ocurre otra idea, pero yo creo que está muy buena. Ojalá la tengan en cuenta», cerró la publicación.

Las reformas anunciadas por Díaz-Canel incluyen mayor autonomía para empresas estatales y municipios, apertura a inversión extranjera en el sector privado, eliminación de la intermediación obligatoria en el comercio exterior, reducción de ministerios de 27 a entre 20 y 21, y restricción de la canasta básica a jubilados y personas vulnerables.

El propio Díaz-Canel reconoció este jueves que existen «trabas que no vienen de afuera ni del bloqueo» y admitió «resistencia creativa» dentro del aparato estatal.

El Partido Comunista de Cuba convocó un pleno extraordinario el miércoles para avalar el proceso, y el régimen señaló que Raúl Castro dio «luz verde» al paquete.

La publicación de Camacho desató una avalancha de comentarios que reflejan la desconfianza acumulada de los cubanos ante décadas de promesas incumplidas.

Fernando Ruiz Ruano lo resumió con una frase lapidaria: «Los responsables del desastre nunca serán los artífices de la solución».

Marcia Gasca apuntó a la memoria histórica: «Inconcebible que los mismos desordenadores nos digan que van a ordenar. Es que ya lo vimos en 1989 con aquello de 'Ahora sí vamos a construir el socialismo'. Y ni gota de pudor para mentirnos y tratar de manipularnos».

Otros comentaristas recurrieron a refranes: «Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza», repitieron varios usuarios. Zaida Delgado fue más directa: «Los ladrones diciendo que van a arreglar la cerca».

Zenaida Carbonell resumió la sensación de los más vulnerables: «La vida sigue igual para los de a pie y jubilados. Nada, eso es para entretener».

Camacho lleva meses criticando sistemáticamente al régimen en redes sociales. En abril denunció el derroche en actos oficiales mientras la gente no tiene transporte.

En mayo cuestionó el doble discurso del gobierno. El 9 de junio exigió cuatro acciones concretas: recoger la basura, escuchar al pueblo, conceder amnistía a presos políticos y resolver la crisis alimentaria.

Editsan Ramírez Fonseca dejó el comentario quizás más amargo de todos: «Se vienen 50 años más de medidas y rectificación de errores... Quizás nuestros tataranietos ya no tengan apagones y puedan vivir como personas del mundo moderno».