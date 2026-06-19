Brasil busca despegar ante Haití tras un debut decepcionante en el Mundial 2026

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Brasil y Haití se miden este viernes en el Lincoln Financial Field de Filadelfia en la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026, con inicio previsto a las 20:30 hora de Cuba. La Canarinha llega obligada a ganar tras el empate sin brillo de su debut, mientras los haitianos buscan protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo.

El equipo de Carlo Ancelotti no pasó del 1-1 ante Marruecos el 13 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, en un partido donde los marroquíes —semifinalistas en Qatar 2022— dominaron varios pasajes del encuentro. Ismael Saibari adelantó a Marruecos al minuto 21 con asistencia de Brahim Díaz, y Vinícius Júnior igualó al 32 con una acción individual para rescatar un punto que sabe a poco.

Vinícius Júnior atribuyó parte del mal rendimiento a las condiciones del terreno de juego. Según el atacante del Real Madrid, «la superficie seca del MetLife Stadium dificultó la circulación rápida del balón y limitó el ritmo habitual de la selección sudamericana».

En Filadelfia, Brasil necesita recuperar la contundencia ofensiva y comenzar a mostrar la identidad futbolística que Ancelotti —primer entrenador extranjero de la Canarinha en 60 años— busca implantar desde su llegada al banquillo. Las figuras llamadas a marcar la diferencia son Vinícius Júnior, Raphinha, Bruno Guimarães y Matheus Cunha.

Haití, por su parte, llega con cero puntos tras caer 1-0 ante Escocia en su debut, con un gol de John McGinn al minuto 28. Pese a la derrota, los haitianos mostraron orden defensivo y disciplina táctica y tuvieron opciones de empatar que no concretaron. Una nueva derrota los dejaría al borde de la eliminación.

El encuentro tiene un peso histórico considerable. Es el primer duelo entre ambas selecciones en una Copa del Mundo y la primera vez que Brasil se enfrenta a una selección caribeña en el torneo en más de medio siglo.

Para Haití, el partido representa además un regreso cargado de simbolismo. La selección caribeña no disputaba un Mundial desde Alemania 1974, hace 52 años, cuando fue la primera selección del Caribe en clasificar a la máxima cita del fútbol mundial. En aquella edición, Emmanuel Sanon marcó el histórico gol ante Italia que rompió la racha de imbatibilidad de Dino Zoff.

La tabla del Grupo C del Mundial 2026 sitúa a Escocia como líder con 3 puntos, mientras Brasil y Marruecos comparten el segundo lugar con 1 punto cada uno. En el nuevo formato del torneo —con 48 selecciones—, los dos primeros de cada grupo avanzan a los dieciseisavos de final, lo que mantiene vivas las opciones de todos, pero convierte este partido en un cruce de presiones cruzadas.

Un nuevo tropiezo complicaría seriamente el camino de los cinco veces campeones del mundo. Haití, en cambio, sueña con repetir la hazaña de 1974 y dejar una huella imborrable en el torneo.