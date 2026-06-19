Régimen cubano permitirá agencias de viajes y servicios turísticos privados

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El régimen cubano anunció este jueves que permitirá a actores privados operar agencias de viajes, servicios de guía turística y negocios de renta de autos, una apertura sin precedentes en uno de los sectores históricamente más controlados por el Estado.

La medida forma parte del paquete de 176 transformaciones económicas presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), celebrada en La Habana.

De concretarse, el cambio pondría fin a décadas de exclusividad estatal sobre actividades consideradas estratégicas para la industria turística, una de las principales fuentes de ingresos en divisas para el país.

Hasta ahora, la legislación cubana reservaba estas operaciones al sector estatal o limitaba severamente la participación de mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia. Normativas vigentes como el Decreto 107 de 2024 mantenían dentro de la lista de actividades prohibidas para el sector privado varios servicios clave vinculados al turismo.

Las nuevas disposiciones forman parte del denominado Eje 1 de las reformas económicas, orientado a ampliar el espacio de actuación de los actores no estatales y reducir las restricciones que limitan su crecimiento.

El paquete también elimina algunas de las principales barreras que enfrentaban las mipymes, entre ellas el límite de 100 trabajadores y la prohibición de que una misma persona pudiera ser propietaria de más de una empresa.

La apertura llega en medio de la peor crisis que ha vivido el turismo cubano en décadas.

Según datos oficiales, la isla cerró 2025 con poco más de 1.8 millones de visitantes internacionales, una cifra muy inferior a los niveles alcanzados antes de la pandemia. Durante los primeros meses de 2026, la caída continuó acelerándose, acompañada por bajos niveles de ocupación hotelera y una reducción sostenida de ingresos en el sector.

La situación se ha agravado además por las dificultades energéticas, los problemas de conectividad aérea y las nuevas presiones económicas derivadas de las medidas adoptadas por la administración estadounidense.

En este contexto, las autoridades buscan fórmulas para revitalizar una industria que durante años fue presentada como una de las locomotoras de la economía nacional.

Marrero defendió las reformas como una respuesta necesaria a la situación del país y rechazó que representen un abandono del modelo socialista.

«La vida, la realidad, la dramática situación que está viviendo el mundo nos obliga a hacer lo que de otra forma no habríamos hecho nunca», recordó al citar una frase pronunciada por Fidel Castro durante la crisis económica de los años noventa.

El primer ministro insistió en que las medidas constituyen una adaptación a las circunstancias actuales y no una renuncia a los principios del sistema.

Las transformaciones forman parte de un programa más amplio que incluye la autorización de casas de cambio privadas, nuevas modalidades de banca privada, flexibilización del comercio exterior y mayores espacios para la inversión extranjera.

Según las autoridades, las propuestas fueron elaboradas a partir de 390 planteamientos analizados por diferentes organismos del Estado. El documento final incorporó además recomendaciones adicionales formuladas por el Buró Político del Partido Comunista.

Aunque las reformas ya cuentan con el respaldo del Partido Comunista, todavía deben completar su proceso de aprobación e implementación, por lo que las autoridades no han precisado cuándo comenzarán a otorgarse las primeras licencias para operar agencias de viajes, servicios de guía turística o negocios de renta de vehículos.

La decisión representa uno de los cambios más significativos en la estructura del turismo cubano desde el triunfo de la Revolución y refleja la creciente necesidad del régimen de buscar nuevas fórmulas para atraer ingresos en un sector que atraviesa una de las etapas más difíciles de su historia.