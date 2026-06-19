Cuba autorizará casas de cambio privadas y operadores privados de remesas

Casa de cambio de moneda en el aeropuerto José Martí de La Habana.

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El régimen cubano anunció este jueves que permitirá la creación de casas de cambio privadas y autorizará mecanismos privados para la gestión de remesas, en un giro económico sin precedentes en décadas que busca captar divisas en medio de la profunda crisis financiera que atraviesa el país.

Las medidas forman parte de un paquete de 176 propuestas de transformación económica presentadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Según explicó el gobernante, las reformas pretenden corregir distorsiones acumuladas durante años y responder a lo que calificó como «el contexto más complejo que enfrenta el país desde el Período Especial».

Entre los cambios más significativos figura la autorización de licencias para operar casas de cambio privadas, la creación de un mercado cambiario digital en tiempo real con operadores autorizados y la implementación de nuevos mecanismos para canalizar remesas mediante entidades privadas.

El plan contempla además la creación de instituciones financieras no bancarias, tanto estatales como privadas, que podrán participar en operaciones cambiarias y en la recepción y distribución de remesas.

La decisión llega en un momento de extrema debilidad para el peso cubano. Mientras la tasa oficial del Banco Central se mantiene muy por debajo de los valores del mercado informal, la moneda nacional ha sufrido una depreciación acelerada en los últimos años.

Por ejemplo, el dólar en el mercado informal cotizaba este jueves a 685 pesos cubanos, frente a una tasa oficial del Banco Central de Cuba de 558 pesos, una brecha de más de 127 pesos por dólar.

La brecha entre ambos mercados se ha convertido en uno de los principales problemas económicos del país, impulsando el crecimiento de operaciones informales y reduciendo la capacidad del Estado para captar divisas.

Las remesas ocupan un lugar central dentro de esta estrategia. Diversas estimaciones sitúan los envíos de dinero desde el exterior entre 1,200 y 2,500 millones de dólares anuales, convirtiéndolos en una de las principales fuentes de ingresos para la economía cubana.

Sin embargo, gran parte de esos recursos circula actualmente por vías no oficiales, fuera del control estatal.

Las autoridades reconocen implícitamente esa realidad al plantear mecanismos destinados a atraer nuevamente esos flujos hacia estructuras reguladas por el gobierno.

Las reformas también incluyen la apertura de nuevas modalidades de banca privada, la eliminación de límites para determinadas transferencias bancarias, la posibilidad de abrir cuentas en divisas sin autorizaciones administrativas previas y la creación de un marco regulatorio para activos virtuales.

Asimismo, Transfermóvil recibirá una licencia como institución financiera no bancaria, mientras el gobierno prevé implementar un sistema de subastas de divisas y continuar ajustando gradualmente el tipo de cambio oficial para acercarlo a los valores del mercado.

Marrero advirtió que las empresas estatales incapaces de adaptarse a las nuevas condiciones cambiarias podrían desaparecer.

La aprobación de estas medidas contó con el respaldo político de la cúpula del régimen. Raúl Castro participó de forma telemática en la sesión parlamentaria y Díaz-Canel ya había adelantado parte de las reformas.

Pese a la magnitud de los anuncios, el gobierno insiste en que no representan un abandono del modelo socialista.

«La vida, la realidad, la dramática situación que está viviendo el mundo nos obliga a hacer lo que de otra forma no habríamos hecho nunca», dijo Marrero al citar una frase pronunciada por Fidel Castro en 1993, durante otra etapa de profunda crisis económica.

Las medidas llegan después de varios años de deterioro económico continuado. Cuba acumula tres años consecutivos de contracción económica y enfrenta una combinación de escasez de divisas, inflación, apagones, caída de la producción nacional y reducción de ingresos por exportaciones y turismo.

En ese contexto, la apertura a casas de cambio privadas y operadores privados de remesas refleja el reconocimiento de una realidad que durante años el propio Estado intentó limitar: buena parte de los dólares que sostienen la economía cubana circulan fuera de los canales oficiales.