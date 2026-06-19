Yusuam Palacios: se salva la revolución de Fidel con los pobres y los ricos

El diputado cubano Yusuam Palacios sorprendió este viernes durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) al afirmar que la revolución se salva también con los «ricos», en una intervención transmitida en vivo por Canal Caribe desde el Palacio de Convenciones de La Habana.
La sesión fue convocada para debatir y respaldar un paquete de 176 medidas de transformación económica presentadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, en el contexto de la peor crisis que enfrenta Cuba desde el Período Especial de los años noventa.
Palacios, diputado por el municipio de Sagua de Tánamo, en Holguín, argumentó que la patria y el socialismo cubano se salvan «con todos los hombres y las mujeres, con los instruidos y con los que quizás no lo son tanto, con los cubanos que están dentro de Cuba, y con los que están fuera también».
Luego llegó la frase que llamó la atención: «con los pobres, y con los que hoy pudieran incluso, y no le temamos a la palabra, llamarse ricos, pero siempre y cuando sean dignos, siempre y cuando cumplan con la ley primera de nuestra República, el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre».
La mención explícita de los «ricos» como parte de quienes pueden salvar la revolución resulta inusual en el discurso oficial cubano, que durante décadas definió su identidad como una causa exclusivamente de y para los humildes.
Palacios intentó anclar su argumento en la figura de José Martí y en el centenario de Fidel Castro, que el régimen conmemora en 2026: «nuestra esencia, como revolución, como socialismo, está en Martí y en Fidel, uno, el maestro, el guía espiritual de la nación, echó su suerte con los pobres de la tierra; su más grande discípulo que cumple 100 años [...] Fidel, nos dijo siempre, y así tendrá que ser, que nuestra revolución es de los humildes, por los humildes y para los humildes».
La tensión entre ese legado declarado y las reformas debatidas en la misma sesión resulta evidente: entre las 176 medidas figura la autorización de instituciones bancarias privadas —inédita desde 1959—, la creación de casas de cambio privadas, la eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes y la conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones con participación de personas naturales y actores no estatales.
El propio Miguel Díaz-Canel reconoció durante el Pleno del Comité Central del Partido Comunista: «Hay trabas que no vienen de afuera ni de bloqueos. Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado». Y ante la ANPP insistió: «No estamos renunciando al socialismo».
Palacios no es un diputado desconocido para las redes sociales cubanas. En abril de 2026, una intervención suya en el Coloquio Patria generó burlas generalizadas y comparaciones con Cantinflas, y en enero de 2023 fue destituido como presidente del Movimiento Juvenil Martiano, aunque conservó su escaño parlamentario.
La sesión extraordinaria contó con la participación vía telemática del General de Ejército Raúl Castro y con la presencia física de Díaz-Canel, en lo que el régimen presenta como el mayor esfuerzo de reforma económica en décadas, enmarcado en el año que proclamó como el «Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz», cuyas celebraciones culminarán el 13 de agosto de 2026.
Preguntas frecuentes sobre las reformas económicas en Cuba y el discurso de Yusuam Palacios
CiberCuba te lo explica:
¿Qué medidas económicas fueron presentadas en la Asamblea Nacional de Cuba?
Se presentaron 176 medidas de transformación económica que incluyen la autorización de instituciones bancarias privadas, la creación de casas de cambio privadas, la eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes, y la conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones. Estas reformas buscan responder a la crisis económica actual y son las más amplias impulsadas por el gobierno cubano en años.
Publicidad
¿Cómo se justifica la inclusión de los "ricos" en el discurso de Yusuam Palacios?
Yusuam Palacios afirmó que la revolución cubana se salva "con todos los hombres y las mujeres", incluyendo tanto a los pobres como a los que puedan llamarse ricos, siempre que sean dignos y cumplan con la ley primera de la República, que es el culto a la dignidad plena del hombre. La inclusión de los "ricos" resulta inusual en el discurso oficial cubano, tradicionalmente orientado solo hacia los humildes.
Publicidad
¿Qué cambios se consideran más significativos en las reformas económicas de Cuba?
Entre los cambios más significativos se encuentra la apertura del sector privado, permitiendo que una misma persona posea varias empresas, la autorización para importar y vender combustibles por parte de actores privados, y la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles con participación de actores no estatales. Estos cambios buscan dinamizar la economía cubana en medio de una severa crisis.
Publicidad
¿Cuál es la postura del gobierno cubano frente a las nuevas reformas económicas?
El gobierno defiende estas reformas como parte de la construcción del socialismo próspero y sostenible, asegurando que no representan un cambio de rumbo ideológico. Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero han insistido en que las medidas son necesarias para adaptarse a las circunstancias actuales sin abandonar el sistema socialista.
Publicidad
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante las nuevas medidas y discursos políticos?
La población cubana ha mostrado cautela y escepticismo ante las nuevas medidas, ya que estas reformas llegan en medio de una crisis económica profunda con escasez de recursos básicos y apagones prolongados. Las promesas de cambio y mejora económica han sido recibidas con dudas, dado el historial de promesas no cumplidas por parte del gobierno.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.