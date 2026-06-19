Yusuam Palacios: se salva la revolución de Fidel con los pobres y los ricos

El diputado cubano Yusuam Palacios sorprendió este viernes durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) al afirmar que la revolución se salva también con los «ricos», en una intervención transmitida en vivo por Canal Caribe desde el Palacio de Convenciones de La Habana.

La sesión fue convocada para debatir y respaldar un paquete de 176 medidas de transformación económica presentadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, en el contexto de la peor crisis que enfrenta Cuba desde el Período Especial de los años noventa.

Palacios, diputado por el municipio de Sagua de Tánamo, en Holguín, argumentó que la patria y el socialismo cubano se salvan «con todos los hombres y las mujeres, con los instruidos y con los que quizás no lo son tanto, con los cubanos que están dentro de Cuba, y con los que están fuera también».

Luego llegó la frase que llamó la atención: «con los pobres, y con los que hoy pudieran incluso, y no le temamos a la palabra, llamarse ricos, pero siempre y cuando sean dignos, siempre y cuando cumplan con la ley primera de nuestra República, el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre».

La mención explícita de los «ricos» como parte de quienes pueden salvar la revolución resulta inusual en el discurso oficial cubano, que durante décadas definió su identidad como una causa exclusivamente de y para los humildes.

Palacios intentó anclar su argumento en la figura de José Martí y en el centenario de Fidel Castro, que el régimen conmemora en 2026: «nuestra esencia, como revolución, como socialismo, está en Martí y en Fidel, uno, el maestro, el guía espiritual de la nación, echó su suerte con los pobres de la tierra; su más grande discípulo que cumple 100 años [...] Fidel, nos dijo siempre, y así tendrá que ser, que nuestra revolución es de los humildes, por los humildes y para los humildes».

La tensión entre ese legado declarado y las reformas debatidas en la misma sesión resulta evidente: entre las 176 medidas figura la autorización de instituciones bancarias privadas —inédita desde 1959—, la creación de casas de cambio privadas, la eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes y la conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones con participación de personas naturales y actores no estatales.

El propio Miguel Díaz-Canel reconoció durante el Pleno del Comité Central del Partido Comunista: «Hay trabas que no vienen de afuera ni de bloqueos. Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado». Y ante la ANPP insistió: «No estamos renunciando al socialismo».

Palacios no es un diputado desconocido para las redes sociales cubanas. En abril de 2026, una intervención suya en el Coloquio Patria generó burlas generalizadas y comparaciones con Cantinflas, y en enero de 2023 fue destituido como presidente del Movimiento Juvenil Martiano, aunque conservó su escaño parlamentario.

La sesión extraordinaria contó con la participación vía telemática del General de Ejército Raúl Castro y con la presencia física de Díaz-Canel, en lo que el régimen presenta como el mayor esfuerzo de reforma económica en décadas, enmarcado en el año que proclamó como el «Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz», cuyas celebraciones culminarán el 13 de agosto de 2026.