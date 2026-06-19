«Se declara el carácter capitalista de la sociedad cubana»: Así reacciona el pueblo a las reformas de Díaz-Canel

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El anuncio de 176 medidas económicas que el gobierno cubano pondrá en práctica desató una avalancha de comentarios escépticos y críticos entre los cubanos en redes sociales, quienes ven en el paquete una contradicción histórica que el propio régimen no puede ocultar.

Entre los cambios aprobados figuran la posibilidad de que una misma persona sea propietaria de varias empresas, la autorización de banca privada por primera vez desde 1959, la apertura a inversión extranjera directa en el sector privado y el permiso al sector no estatal para importar y vender combustibles de manera minorista.

Miguel Díaz-Canel reconoció en la clausura del Pleno Extraordinario del Comité Central del PCC que muchas de estas medidas «fueron discutidas y aprobadas hace años, pero quedaron atrapadas entre demoras, burocracia y decisiones postergadas».

La publicación en la página de CiberCuba Noticias en Facebook generó de inmediato una respuesta contundente, con comentarios que reflejan una desconfianza acumulada durante décadas.

«Detrás de cada medida van a poner una traba y una trampa», escribió un internauta. «Nada más el hecho de decir que la empresa estatal seguirá siendo el pilar de la economía demuestra que lo que hacen es ganar tiempo».

Otros fueron más directos sobre la contradicción histórica de fondo: «Si estas reformas son correctas hoy, alguien tiene que explicar por qué fueron incorrectas ayer. Durante décadas se prohibió o limitó precisamente lo que ahora se presenta como solución».

Un tercer comentario apuntó con sarcasmo: «¡Ahora es que vamos a construir el socialismo!, antes estábamos ensayando».

Las críticas a la demora en adoptar cambios fue otro hilo conductor. «Llegó demasiado tarde. El país hay que hacerlo nuevo, nada sirve», escribió un usuario.

Otro señaló: «Cuantas cosas acaban de desbloquear que no eran impuestas por los EE.UU. Solo con que esas no hubiesen existido, hoy Cuba fuera un paraíso en el Caribe».

Un usuario utilizó una economía de palabras que solo da la frustración acumulada: «Váyanse y problema resuelto».

En el muro de Facebook del periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, el internauta Roy Barthelemy resumió el sentir de muchos con una frase que se convirtió en el comentario más compartido: «En fin, se declara el carácter capitalista de la sociedad cubana».

La ironía es difícil de ignorar: lo que el régimen prohibió durante décadas por razones ideológicas -inversión privada, comercio exterior directo, libertad de comercialización, reducción de la burocracia- ahora se presenta como la solución a la crisis que esas mismas prohibiciones contribuyeron a crear.

Las reformas se anuncian en el peor momento económico de Cuba en décadas: el déficit eléctrico supera los 1,800 MW, con cortes de hasta 35 horas seguidas en algunas zonas, y las proyecciones de caída del PIB oscilan entre -6,5 % y -15 %.

La actriz y locutora Laritza Camacho preguntó públicamente quién garantiza que quienes han gestionado mal la economía durante 67 años sean capaces ahora de ejecutar bien los cambios, una pregunta que sintetiza el escepticismo generalizado.