Alerta cubanos con I-220A: la corte de inmigración puede adelantarse de un día para otro

Los portadores del formulario I-220A enfrentan una amenaza silenciosa: sus fechas de audiencia ante las cortes de inmigración están siendo adelantadas de forma masiva y sin previo aviso, lo que puede dejarlos sin tiempo para prepararse o buscar representación legal mientras aguardan el fallo pendiente del Tribunal de Apelaciones de Inmigración (BIA).

La advertencia proviene de la abogada de inmigración Liudmila Marcelo, quien en una entrevista con CiberCuba describió un escenario de urgencia creciente para esta comunidad.

«Por favor, tienen que chequearse al menos dos veces por semana en el sistema EOIR. Son muchas las llamadas que hemos recibido en las últimas dos semanas, de personas que no tenían corte y ahora la tienen, o de personas que tenían la corte en el 2028 o 2029 y ahora la tienen para el mes de junio o principios de julio», advirtió la letrada.

El sistema al que se refiere Marcelo es el EOIR (por sus siglas en inglés, Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración), accesible en el Sistema de Información Automatizada de Casos (ACIS, por sus siglas en inglés) acis.eoir.justice.gov.

La abogada relató casos concretos de su propio despacho: «Tenía clientes cuya corte final era en 2028, pero me acaban de poner uno de los jueces nuevos y ahora tienen la corte final para septiembre de este año».

La situación varía según si el portador tiene o no una fecha activa. Quienes no tienen corte asignada están en una posición más tranquila, sin la presión inmediata de un juez ni la necesidad de defender un caso de asilo antes de que el BIA se pronuncie. Pero quienes sí tienen audiencia programada enfrentan un escenario mucho más complejo.

«Algunos jueces están dando una continuación de la fecha de corte esperando la decisión del BIA», explicó Marcelo. Ante eso, su estrategia es presentar mociones de aplazamiento antes de cada corte final.

«Es muy difícil que el juez los dé porque ahora tienen indicaciones de no cambiar las fechas de corte, al contrario de atrasarlas, la indicación es adelantarlas», reconoció.

Otro punto crítico es el efecto en cadena: cuando se adelanta la corte máster, la corte final también se adelanta automáticamente, lo que comprime aún más el margen de maniobra.

En cuanto a los riesgos de deportación, Marcelo identificó tres causales principales:

no cumplir con órdenes del juez de someter documentos en plazo

las mociones para pretermitir basadas en acuerdos de cooperación con terceros países —como Ecuador en el caso de los cubanos—

las mociones que desestiman el caso por falta de fundamento aparente del asilo.

Hay, sin embargo, una noticia positiva para ciertos casos: la causal que penalizaba a quienes entraron al país después de marzo de 2023 evadiendo vías legales como CBP One quedó desestimada hace aproximadamente una semana.

«Eso es algo positivo», dijo Marcelo, quien confía en que algo similar ocurrirá con las mociones basadas en acuerdos con terceros países, dado que hay demandas pendientes en su contra.

El fallo definitivo del BIA que podría determinar si el I-220A equivale a un parole —y abrir así la puerta a la Ley de Ajuste Cubano para estos portadores— sigue pendiente.

Mientras tanto, el consejo de Marcelo es claro: «No te confíes en que no tenías corte porque te la pueden poner, y no te confíes en que tu corte era para el 2028 o 2029 porque las personas ya están adelantando».