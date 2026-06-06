Liudmila Marcelo predijo exactamente cuándo terminaría la pausa migratoria en EE.UU.

La abogada de inmigración Liudmila Marcelo acertó de pleno en su pronóstico: había anticipado públicamente que la pausa migratoria de USCIS terminaría entre mayo y junio de 2026, y el fallo judicial que levantó la pausa llegó exactamente este 5 de junio.

La conductora Tania Costa lo resumió sin rodeos durante la entrevista: «La abogada dijo mayo o junio y, señores, estamos a 5 de junio y han levantado la pausa».

No era la primera vez que Marcelo daba en el blanco. Tania Costa recordó que la abogada también había anticipado el resultado del caso Mark Prada ante el 11.º Circuito de Apelaciones, predicción que igualmente se cumplió.

«La bola de cristal de Liudmila Marcelo ya empieza a ganar potencia porque ella dijo cuándo iba a salir lo del onceno circuito y salió. Ahora dice que la pausa iba a terminar entre mayo, junio y termina el 5 de junio».

La predicción, publicada el 29 de abril de 2026, fue recibida con escepticismo e incluso insultos en redes sociales, según relató Costa, quien pidió a los seguidores fieles del programa que defendieran el trabajo del espacio ante esas críticas.

Marcelo, fiel a su estilo cauteloso, prefirió no lanzarse a interpretaciones apresuradas del fallo. «A mí me gusta ser seria con las noticias porque muchas veces cuando uno habla de estas cosas que acaban de salir pues peca de decir cosas que todavía no se ha estudiado. Lo estoy aclarando. Son 200 páginas y no me las he leído».

Aun así, la abogada fue clara sobre el alcance de la decisión del Chief Judge John McConnell, del Distrito de Rhode Island. «El juez dijo que es ilegal esta pausa y que, por lo tanto, desde este momento quedan sin efecto».

Sobre si la decisión se aplica de forma general o solo a casos individuales, Marcelo no dejó dudas: «En mi criterio se aplica de manera general porque el juez está refiriéndose a la política de USCIS en general».

El fallo, que declaró ilegales cuatro políticas de USCIS relacionadas con ajustes de estatus, permisos de trabajo, solicitudes de ciudadanía y casos de asilo, abre ahora la vía para presentar solicitudes de Mandamus con mayores posibilidades de éxito.

La propia Marcelo explicó por qué había esperado este momento para actuar. «Yo prefería esperar que dijeran que se acababa la pausa para empezar con los 'requests' y los Mandamus, porque ahora sí no me pueden decir que el proceso está detenido porque existe una política de USCIS».

La abogada confirmó que ya está movilizando su oficina. «Ya yo estoy preparando mi oficina para comenzar a preparar Mandamus. Lo que sucede es que siempre digo: yo soy la única abogada en esta oficina, por lo tanto no trabajo a la misma velocidad que trabajan otras firmas que tienen más abogados y yo necesito preparar mi personal y prepararme».

El día anterior, cambios en las entrevistas de USCIS ya apuntaban a que la predicción de Marcelo estaba a punto de confirmarse.

Y la abogada ya tiene su próximo pronóstico en la mira. Este viernes adelantó que el fallo del BIA sobre la demanda de Mark Prada llegará en febrero de 2027, y lo dijo con la misma confianza de siempre: «Yo sigo jugando con candela».