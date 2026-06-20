¿Cuál fue el mensaje de Díaz-Canel para la comunidad internacional y EE.UU. tras las nuevas medidas en Cuba?

La Cancillería cubana difundió este sábado en redes sociales una cita del gobernante Miguel Díaz-Canel dirigida explícitamente a la comunidad internacional, tras la aprobación de un paquete de 176 reformas económicas en la Asamblea Nacional.

«Cuba diseña y propone soberanamente los cambios que urge aplicar para remontar la crisis impuesta por la agresividad externa y las insuficiencias internas, sin más permiso que el de su pueblo», dijo Díaz-Canel.

La frase, acompañada del hashtag #CubaEstáFirme, resume la postura oficial del régimen. Díaz-Canel y su gobierno insisten en que las reformas no son una concesión a presiones externas —en particular de Estados Unidos— sino una decisión soberana.

En la misma clausura de la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional, celebrada el 18 de junio en el Palacio de Convenciones de La Habana, Díaz-Canel añadió: «Cuba no va a pedir permiso para existir ni entregará su soberanía».

El mensaje hacia el exterior contrasta con lo que el propio gobernante reconoció dos días antes, el 17 de junio, ante el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista.

«Hay trabas que no vienen de afuera ni de bloqueos. Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado».

Esa dualidad es el núcleo de la tensión en el discurso oficial: hacia adentro, el régimen admite su propia responsabilidad en la crisis; hacia afuera, carga el peso sobre la «agresividad externa».

El propio Díaz-Canel fue más lejos en su autocrítica interna al señalar que «estas no son ideas nuevas, son decisiones que el país discutió y aprobó hace años» y que «el error no estuvo en plantearlas, sino en haberlas postergado».

Las 176 medidas aprobadas incluyen la autorización de banca privada, la conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones, la eliminación del tope de 100 trabajadores para las mipymes, la apertura a inversión extranjera directa en el sector privado y la reducción del número de ministerios de 27 a entre 20 y 21.

Raúl Castro participó por videoconferencia en el pleno del PCC y firmó el documento de propuestas, aunque advirtió que «tan o más importante que la aprobación misma de estas transformaciones es su implementación adecuada y oportuna».

Analistas recibieron las reformas con escepticismo. El economista Pedro Monreal las calificó de «pragmatismo tardío» y advirtió que a Cuba «se le ha ido el tren de las reformas de China y Vietnam».

El investigador José Raúl Gallego señaló que las medidas no tocan el sistema sociopolítico cubano, por lo que no atacan la causa estructural de la crisis.