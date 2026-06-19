Investigador cubano sobre nuevo paquete de medidas: «Deja intacta la causa de todos los problemas de Cuba»

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El investigador y periodista cubano José Raúl Gallego publicó este viernes un análisis crítico en cinco puntos sobre las 176 medidas económicas presentadas por el primer ministro Manuel Marrero ante la Asamblea Nacional, con una conclusión demoledora: ninguna de ellas toca el sistema sociopolítico del país.

«Ninguna tiene como foco el sistema sociopolítico del país, con lo cual deja intacta la causa de todos los problemas de Cuba. Ya solo con eso, podemos terminar la discusión», escribió Gallego en Facebook.

Captura de FB/José Raúl Gallego

El investigador señala que el paquete —calificado por el régimen como la mayor reforma estructural desde el Período Especial— no es más que un reciclaje de transformaciones que ya planteó Raúl Castro durante la era Obama y que nunca se ejecutaron o se revirtieron. «Muchas medidas son un reciclaje de las transformaciones planteadas por Raúl Castro en la era Obama, que nunca ejecutaron o a las que dieron marcha atrás, aunque esta vez profundizaron mucho más en el tema del peso y la participación de la propiedad privada», apuntó.

Gallego reconoce que el fomento de la propiedad privada es necesario para cualquier proyecto de prosperidad, pero advierte que en Cuba ese principio choca con una realidad estructural que lo invalida. «Los cambios que en este sentido propone el régimen cubano se insertan en un entorno donde no existe libre competencia, transparencia institucional, seguridad jurídica, independencia de poderes, ni un sistema democrático que posibilite la pugna y alternancia de ideas y proyectos de país», escribió.

Su diagnóstico es directo: «El problema está en la raíz del sistema, no en las ramas. Por demás, se van a aplicar mal y tarde, en un sistema completamente agotado y deformado».

El punto más incisivo del análisis apunta a quiénes se beneficiarán realmente de la apertura al capital privado. Según Gallego, la élite gobernante y sus familias llevan años posicionados en sectores clave de la economía y cuentan con el capital para expandirse. «Esta supuesta apertura a la propiedad privada los beneficia principalmente a ellos mismos y sus familiares», advirtió, añadiendo que «lo que antes ellos mismos poseían enmascarado como propiedad estatal, ahora lo tendrán como propiedad privada, pero con la concentración del poder político que impide que otras personas, por sus capacidades e iniciativa, puedan hacerle competencia».

Para ilustrar ese riesgo, Gallego traza un paralelo histórico: «Es un escenario muy similar a lo ocurrido en repúblicas ex soviéticas donde los secretarios del PCC pasaron a ser los nuevos oligarcas». Ese paralelismo con las privatizaciones soviéticas de 1992-1998 es también un eje recurrente entre otros analistas que han examinado las 176 medidas del régimen cubano.

Otro punto central es la pregunta sobre el momento en que se aprueban las reformas. Gallego cuestiona que el régimen las implemente ahora, bajo presión de Washington, y no cuando la ciudadanía las reclamó durante décadas. «A pesar de que la mayoría de la población cubana ha pedido muchas de estas medidas por décadas, las aprueban solo ahora porque un gobierno extranjero los presiona. Entonces, ¿quién es el malo aquí?», planteó. El vicepresidente estadounidense JD Vance confirmó el jueves que Washington mantiene contactos con el régimen y condicionó una mejora de relaciones a que La Habana tome «decisiones inteligentes», aunque el gobierno cubano rechazó que las reformas sean producto de esa presión.

El anuncio llega en medio de la peor crisis económica cubana en décadas. La CEPAL proyecta una caída del PIB de 6,5% en 2026, tras una contracción de 3,8% en 2025. Los cubanos enfrentan apagones de entre 20 y 40 horas consecutivas y desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas. Las 176 medidas aprobadas por la Asamblea Nacional incluyen banca privada, transformación de empresas estatales en sociedades por acciones y eliminación del tope de 100 trabajadores para las pequeñas y medianas empresas privadas.

Gallego concluye que, en este momento histórico, el objetivo no debe ser analizar las propuestas del régimen sino empujar por su desaparición: «En estos momentos, con la dictadura al borde del barranco y con la oportunidad histórica de librarnos de esa crápula mafiosa y corrupta, lo que queda es dejarlos hablando solos y empujar, de todas las formas y lugares posibles, para eliminar el castrismo, con sus secuelas y secuaces, de nuestro país de una vez y para siempre».