Sandro Castro tiene fe en las nuevas medidas y lanza presagio sobre el dólar en Cuba

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro e influencer cubano, publicó este sábado una historia en Instagram en la que pronosticó que el dólar bajará o se estabilizará en torno a los 700 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, gracias al paquete de 176 medidas económicas anunciado por el régimen.

El pronóstico llega en un momento de fuerte devaluación de la moneda nacional. El dólar pasó de 585 CUP a inicios de junio a 695 CUP este sábado a las 11:00 de la mañana, una escalada de 110 CUP en apenas veinte días. El euro cotiza a 795 CUP y la MLC a 505 CUP en el mercado informal.

En su historia, Sandro Castro se dirigió directamente a El Toque —la plataforma que publica diariamente la tasa de cambio informal y a la que él llama «el villano»— para advertirle que sus días de alza están contados.

«Yo pienso que ahora que hay medidas, y sabes que estas medidas conllevan a inversión del exterior, y que entran también bancas internacionales, vas a hacer el juego de ponerte en oscuro y luego vas a bajar un poquito porque no tenías ninguna medida para agarrarte, pero ya la tienes», afirmó.

El influencer fue más concreto en su pronóstico y fijó un techo para el billete verde en el mercado informal de la isla.

«Ya sé que vas a bajar un poquito o vas a hacer que se pause el dólar en 700 CUP porque no te vas a apoyar en el aumento de salario ni nada de eso, porque entrará dinero de afuera gordo. Así que nada, te voy a estar cazando El Toque».

Según su razonamiento, la clave no estará en los salarios internos sino en la entrada de capital extranjero que, a su juicio, las nuevas medidas harán posible.

El paquete anunciado incluye la autorización de banca privada por primera vez desde 1959, casas de cambio privadas, subastas de divisas y un mercado cambiario digital en tiempo real, además de mayor apertura a la inversión extranjera.

Sandro Castro lleva meses en guerra pública contra El Toque. En octubre de 2025 culpó a esa plataforma del alza del dólar y convocó a empresarios y mipymes a organizarse para frenar la subida.

En noviembre de ese año acusó a la plataforma de ganar «100 millones de dólares» en una sola jornada manipulando el mercado cambiario.

En diciembre de 2025, cuando el Banco Central anunció un nuevo esquema de tasa flotante, celebró la medida con un «lo logramos» en referencia a sus campañas previas. Sin embargo, no logró nada porque el precio del dólar no ha dejado de subir en el mercado negro cubano.

Ahora, con el nuevo paquete de medidas económicas, Sandro Castro vuelve a la carga con un pronóstico concreto y con un sueño grande, "el dinero de afuera será gordo".

No todos comparten su optimismo. El Gobierno de Estados Unidos calificó las reformas del régimen como «señales de humo superficiales».

Además, la implementación del paquete de medidas económicas requerirá modificar más de 148 disposiciones jurídicas y aprobar 32 nuevas normas, un proceso que podría extenderse por meses.