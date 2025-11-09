Sandro Castro acusa a El Toque de ganar más de 100 millones de dólares en un día tras subida del dólar en Cuba

Sandro Castro acusó este sábado al medio independiente El Toque de obtener más de 100 millones de dólares en un solo día luego del incremento del precio del dólar en el mercado informal cubano.

“Vemos que el precio del dólar en El Toque vuelve a ir para arriba. Ya hice el cálculo promedio, y solo vendiendo 50 dólares por persona, que no son los volúmenes de los mipymeros, ellos en esta operación de recompra ganaron 128 millones de dólares”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Sandro asegura que El Toque “tiene un grupo de periodistas y compradores que salen a las calles con maletas llenas de pesos cubanos para comprar y vender dólares”, presuntamente coordinados con precios que previamente manipulan en sitios como Revolico, una popular plataforma de compraventa en la isla.

Según su versión, existen dos posibles escenarios: “Primero, El Toque usa una tasa paralela entre los 400 y 500 pesos, y podrían hacer una breve pausa en 450 CUP para manipular los medios. Les están haciendo actos de repudio y tenemos que seguir combatiendo, tenemos que seguírselo haciendo”, dijo.

En una segunda hipótesis sostuvo que mucha gente que hace unos días dijo "no a El Toque" y obligaron a que cayera el valor del dólar en la isla, hoy compra a 440 CUP porque entran en estado de nervios.

"No podemos dejar que cuando ellos ponen números rojos (de subida de precio) nos pongan en pánico, cuando nosotros somos los decisores de comprar o no. Hay que intentar que ellos estabilicen en 450 CUP para luego volverlo a bajar a 400”.

El empresario habanero también afirmó que el sistema bancario estatal “está ejerciendo una tasa de cambio de 370 pesos cubanos por dólar en los hoteles de Cuba”, y advirtió: “No podemos dejar que el dólar pase de 450 CUP porque nos va a perjudicar a todos”.

Finalmente, Sandro Castro instó al régimen cubano y a grupos de hackers afines al gobierno a bloquear el sitio de El Toque en Cuba por todas las vías posibles, en un llamado a recrudecer la censura al medio independiente.

Además, compartió una lista con nombres de periodistas y colaboradores del medio, acompañada de las supuestas funciones de cada uno, lo que ha sido denunciado en redes como un acto de incitación al acoso.

El Toque, por su parte, no ha respondido públicamente a las acusaciones de Sandro Castro, aunque su tasa diaria de referencia del mercado informal se basa en la recopilación de datos ciudadanos y no en operaciones financieras directas, como el propio medio ha explicado en anteriores comunicados.