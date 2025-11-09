Sandro Castro acusa a El Toque de ganar más de 100 millones de dólares en un día tras subida del dólar en Cuba

Sandro Castro acusó este sábado al medio independiente El Toque de obtener más de 100 millones de dólares en un solo día luego del incremento del precio del dólar en el mercado informal cubano.
“Vemos que el precio del dólar en El Toque vuelve a ir para arriba. Ya hice el cálculo promedio, y solo vendiendo 50 dólares por persona, que no son los volúmenes de los mipymeros, ellos en esta operación de recompra ganaron 128 millones de dólares”, dijo en un video difundido en redes sociales.
Sandro asegura que El Toque “tiene un grupo de periodistas y compradores que salen a las calles con maletas llenas de pesos cubanos para comprar y vender dólares”, presuntamente coordinados con precios que previamente manipulan en sitios como Revolico, una popular plataforma de compraventa en la isla.
Según su versión, existen dos posibles escenarios: “Primero, El Toque usa una tasa paralela entre los 400 y 500 pesos, y podrían hacer una breve pausa en 450 CUP para manipular los medios. Les están haciendo actos de repudio y tenemos que seguir combatiendo, tenemos que seguírselo haciendo”, dijo.
En una segunda hipótesis sostuvo que mucha gente que hace unos días dijo "no a El Toque" y obligaron a que cayera el valor del dólar en la isla, hoy compra a 440 CUP porque entran en estado de nervios.
"No podemos dejar que cuando ellos ponen números rojos (de subida de precio) nos pongan en pánico, cuando nosotros somos los decisores de comprar o no. Hay que intentar que ellos estabilicen en 450 CUP para luego volverlo a bajar a 400”.
El empresario habanero también afirmó que el sistema bancario estatal “está ejerciendo una tasa de cambio de 370 pesos cubanos por dólar en los hoteles de Cuba”, y advirtió: “No podemos dejar que el dólar pase de 450 CUP porque nos va a perjudicar a todos”.
Finalmente, Sandro Castro instó al régimen cubano y a grupos de hackers afines al gobierno a bloquear el sitio de El Toque en Cuba por todas las vías posibles, en un llamado a recrudecer la censura al medio independiente.
Además, compartió una lista con nombres de periodistas y colaboradores del medio, acompañada de las supuestas funciones de cada uno, lo que ha sido denunciado en redes como un acto de incitación al acoso.
El Toque, por su parte, no ha respondido públicamente a las acusaciones de Sandro Castro, aunque su tasa diaria de referencia del mercado informal se basa en la recopilación de datos ciudadanos y no en operaciones financieras directas, como el propio medio ha explicado en anteriores comunicados.
Preguntas frecuentes sobre las acusaciones de Sandro Castro a El Toque y el mercado de divisas en Cuba
¿Qué acusa Sandro Castro al medio independiente El Toque?
Sandro Castro acusa a El Toque de manipular la tasa del dólar en el mercado informal cubano para beneficiarse económicamente. Asegura que el medio realiza operaciones de compra y venta de dólares coordinadas para inflar la cotización y luego obtener ganancias con la recompra. También ha instado al régimen cubano a bloquear el sitio web de El Toque.
¿Cómo responde El Toque a las acusaciones de manipulación del dólar?
El Toque niega las acusaciones de manipulación del mercado y explica que su plataforma no fija precios, sino que publica tasas referenciales basadas en transacciones reales del mercado informal. Asegura que su metodología es transparente y está respaldada por datos verificados, y acusa a Sandro Castro y otros empresarios de ser quienes realmente participan y se benefician del mercado ilegal.
¿Qué propone Sandro Castro para controlar el precio del dólar en Cuba?
Sandro Castro propone crear una tasa de referencia propia para el mercado informal de divisas en Cuba y sugiere que los empresarios y compradores de grandes volúmenes de dólares se organicen para estabilizar la tasa de cambio. Además, ha lanzado una campaña en redes sociales para alentar a los compradores a no adquirir dólares a precios elevados.
¿Cuál es el contexto económico en Cuba que rodea estas acusaciones?
Cuba atraviesa una crisis económica severa, caracterizada por una inflación descontrolada, devaluación del peso cubano y escasez de productos básicos. La falta de un mercado oficial transparente ha convertido al mercado informal en el principal referente para el cambio de divisas, y medios como El Toque documentan estas transacciones en ausencia de datos oficiales.
¿Qué impacto tienen las tasas del mercado informal en la economía cubana?
Las tasas del mercado informal afectan directamente el costo de vida en Cuba, ya que la mayoría de los productos y servicios dependen de divisas extranjeras. Cada incremento en la tasa informal se traduce en un aumento de precios internos, golpeando especialmente a quienes dependen de salarios en pesos cubanos, lo que alimenta tensiones sociales y la búsqueda de ingresos alternativos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.