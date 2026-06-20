Queremos al menos tres horas de luz: Cubanos a dirigente de Granma

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Mientras la provincia de Granma acumula cortes eléctricos de hasta 48 horas consecutivas, la primera secretaria del Partido Comunista en el territorio, Yudelkis Ortiz, publicó esta semana en Facebook una nota celebrando la llegada del cine móvil a la comunidad de El Dátil, en Bayamo, como respuesta a la crisis energética que aplasta a sus habitantes.

La publicación, que lleva los hashtags oficiales #GranmaConmigoCuenta y #ProvinciaGranma, describe la proyección al aire libre de dos horas como «un alivio sencillo y poderoso, una luz distinta» y reconoce sin rodeos que «no es la solución que nuestra gente merece». La propia dirigente admite que «la falta de corriente pesa, duele y desgasta», pero enmarca la actividad cultural como un gesto de esperanza.

La respuesta ciudadana fue inmediata y contundente: los cubanos le reclamaron directamente que lo que necesitan no es un proyector en un parque, sino electricidad. El reclamo se resume en una frase que circula entre los habitantes de la provincia: «Queremos al menos tres horas de luz».

Publicación en Facebook

Esa aspiración, que en cualquier otro contexto sonaría modesta, refleja la magnitud del colapso energético en el oriente cubano.

En Granma, algunos circuitos han permanecido sin electricidad durante 45 a 48 horas seguidas. En Santiago de Cuba, la empresa eléctrica reorganizó los cortes en nueve bloques, dejando a cada zona con apenas una o dos horas de servicio al día.

A nivel nacional, la situación no es mejor. La Unión Eléctrica reportó este jueves un déficit superior a los 2,000 MW frente a una demanda de 3,050 MW, con apagones que afectan al 65% del país.

En La Habana, los cortes llegaron a 22 horas diarias, y residentes del municipio Diez de Octubre denunciaron que el miércoles solo tuvieron 20 minutos de servicio eléctrico en todo el día.

La gestión del régimen en Granma ante la crisis ha generado críticas sostenidas. El 5 de junio, el gobierno de Bayamo movilizó a combatientes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana para «explicar» los apagones a la población bajo el programa «Barrio por la Patria». Días después, la propia Ortiz presentó como «humanismo» que los vecinos cocinaran en la calle por falta de corriente.

Cuatro parques solares instalados en la provincia tampoco han logrado aliviar la situación: según un reportaje, los problemas de intermitencia y las fallas en las plantas termoeléctricas mantienen los apagones por encima de las 30 horas en varios circuitos.

Este viernes, cubanos en la isla estallaron en redes sociales con cacerolazos y protestas en varios barrios del país, en una jornada marcada por la desesperación ante los cortes interminables.

La escena del cine móvil en El Dátil —decenas de niños sentados en sillas plegables mirando una pantalla en la oscuridad del barrio— resume con precisión involuntaria la paradoja del momento: una provincia que recibe proyectores en lugar de corriente eléctrica, mientras sus dirigentes celebran «encender un proyector en un parque» como «una forma de iluminar».