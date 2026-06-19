México clasifica, Canadá hace historia y Suiza acaricia los octavos

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La segunda jornada de los grupos A y B del Mundial de Fútbol 2026 dejó el jueves resultados para el recuerdo: México se convirtió en el primer clasificado del torneo, Canadá protagonizó la noche más grande de su historia futbolística y Suiza se colocó a un paso de los dieciseisavos de final.

La jornada arrancó con el empate 1-1 entre República Checa y Sudáfrica en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Michal Sadílek adelantó a los checos apenas a los seis minutos, pero Teboho Mokoena igualó desde el punto de penalti al 83' para rescatar un punto que deja a ambas selecciones con un solo punto y obligadas a ganar en la última fecha si quieren seguir con vida en el torneo.

El segundo partido del día tuvo a Suiza como protagonista indiscutible. Los helvéticos golearon 4-1 a Bosnia y Herzegovina en el SoFi Stadium de Inglewood, en un duelo que se decidió en los últimos veinte minutos tras los cambios del cuerpo técnico suizo.

Johan Manzambi, ingresado desde el banquillo al minuto 70, fue la gran figura: anotó un doblete —al 74' y al 89'— y además provocó la expulsión de Tarik Muharemović, lo que terminó de desequilibrar el partido. Ruben Vargas y Granit Xhaka completaron la cuenta, mientras que Ermin Mahmić descontó para los bosnios con una volea espectacular. Suiza suma cuatro puntos en dos partidos y está a un paso de asegurar su presencia en la siguiente ronda.

Pero la imagen de la jornada llegó desde Vancouver. Canadá aplastó 6-0 a Qatar en el BC Place y logró la primera victoria de su historia en una Copa del Mundo masculina. Cyle Larin abrió el marcador al 16', y luego Jonathan David tomó el mando con un hat-trick —al 29', al 45'+3 y en el tiempo añadido final— que lo colocó entre los máximos goleadores del torneo. Nathan Saliba anotó el cuarto al 64' y un autogol de Mohamed Al Mannai puso el 5-0 al 75'. Qatar, que terminó con nueve jugadores tras dos expulsiones, nunca encontró respuestas.

La única sombra de la noche canadiense fue la grave lesión de Ismaël Koné, trasladado al hospital de Vancouver para evaluación, lo que generó preocupación en el cuerpo técnico anfitrión.

El cierre de la jornada correspondió a México, que derrotó 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara con gol de Luis Romo para convertirse en el primer clasificado del Grupo A. El equipo dirigido por Javier Aguirre encadenó así su segunda victoria consecutiva y aseguró matemáticamente su presencia en los dieciseisavos de final, además de quedarse con el liderato del grupo gracias a los criterios de desempate.

Tras dos jornadas, el Grupo A lo encabeza México con seis puntos, seguido de Corea del Sur con tres, mientras República Checa y Sudáfrica comparten el fondo con un punto cada una. En el Grupo B, Suiza y Canadá marchan empatadas con cuatro puntos, por delante de Bosnia y Herzegovina y Qatar, que suman uno respectivamente.

La última jornada de ambos grupos definirá los clasificados restantes, con República Checa, Sudáfrica, Bosnia y Qatar jugándose gran parte de su futuro mundialista en un cierre que promete máxima tensión.