Denuncian en Villa Clara a negocio privado por impedir que una anciana pagara dos huevos por Transfermóvil

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Un usuario identificado como Monbay Gale denunció el sábado en el grupo de Facebook «La Candonga Santa Clara» que un negocio privado ubicado en la esquina de Independencia y calle Virtudes, en Santa Clara, Villa Clara, se negó a aceptar el pago por Transfermóvil a una anciana que solo quería comprar dos huevos.

Según el relato, el huevo costaba 110 pesos cubanos la unidad, por lo que la compra ascendía a apenas 220 pesos.

La señora mayor no llevaba efectivo, pero sí tenía 650 pesos disponibles en su tarjeta bancaria, saldo que el propio denunciante verificó al autenticarle la aplicación en el teléfono.

La dependienta del puesto había accedido a cobrar por transferencia, pero en ese momento irrumpió un hombre que el denunciante describe como el presunto encargado del local y prohibió terminantemente cualquier pago digital.

«De buenas a primeras entra como una fiera ese guanajo que venga ahí afuera parado en la foto con la enguatada blanca y un pan en la mano, gritándole y diciéndole que no hay una transferencia más cogida para nadie», escribió Monbay Gale en su publicación.

Ante la situación, el propio denunciante terminó comprándole cinco huevos a la anciana de su propio bolsillo.

Sin embargo, aclaró que su intención no era solo narrar el episodio, sino señalar la desproporción de la negativa: «yo sé que la vida está muy difícil y estos negocios particulares pasan trabajo para tener el efectivo, pero compadre, no hay que ser tan extremista. ¿Cómo tú no vas a aceptarle 220 que es una bobería a un pobre viejo y lo vas a dejar sin comer?».

El denunciante también pidió explícitamente que las autoridades actúen: «lo que lleva es que venga un inspector, no enseñe su carnet, pida todo lo que quiera y cuando pregunte para pagar por Transfermóvil este guanajo vuelva y le diga que no, y le saque el carnet y le meta 70,000 de multa por la cabeza».

El caso ocurre en un contexto en que menos del 10% de los negocios privados cubanos cumple efectivamente con la normativa de bancarización, según reportes de mayo de 2026.

La Resolución 93/2023 del Ministerio de Comercio Interior, vigente desde febrero de 2024, obliga a todos los establecimientos —estatales, privados, mipymes y trabajadores por cuenta propia— a habilitar pasarelas de pago como Transfermóvil o EnZona, bajo pena de multas, cierres y cancelación de licencias.

El propio primer ministro Manuel Marrero declaró en 2023 que «nadie se puede negar» a que un cliente pague electrónicamente. Sin embargo, la resistencia en la práctica es generalizada: los comercios privados necesitan efectivo para adquirir insumos a proveedores que tampoco aceptan transferencias, y el dinero en mano facilita la evasión fiscal.

En Santiago de Cuba se han reportado comisiones de hasta 50% por convertir transferencias en efectivo, reflejo de la escasez de liquidez que atraviesa la isla.

A la negativa a aceptar pagos digitales se suma la crisis de abastecimiento de huevos: el régimen reconoció en enero de 2025 una caída de la producción del 43%, y en abril de 2026 los cartones superaban los 3,000 pesos en mercados privados de Holguín.

En ese escenario, que una persona mayor sin efectivo sea impedida de comprar dos huevos por 220 pesos generó indignación en redes sociales, con más de 300 reacciones a la publicación original.

Hasta septiembre de 2024, el régimen había detectado 26,538 deficiencias en todo el país por incumplimiento de la normativa de pagos digitales, aplicando más de 15,000 contravenciones por un total superior a 71 millones de pesos, y cerró 58 negocios adicionales en ese mismo mes.