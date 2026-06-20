Cubanos denuncian cortes de Internet en medio de creciente oleada de protestas y malestar social en la isla

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Vecinos de Centro Habana, Regla y otras localidades de Cuba denunciaron el viernes cortes severos de internet y datos móviles que coincidieron con el estallido de nuevas protestas contra los prolongados apagones.

Residentes y cubanos en el exterior interpretan la caída del servicio como una maniobra deliberada del régimen para impedir la difusión de imágenes y vídeos de las manifestaciones.

Según reportes de la prensa independiente, las fallas de señal comenzaron justo cuando se conocieron las primeras concentraciones. Los usuarios reportaron dificultades para acceder a datos móviles, enviar mensajes y publicar vídeos en redes sociales desde las zonas donde se registraron las protestas.

El detonante inmediato fue un apagón que superó las 30 horas en varios barrios habaneros. Vecinos del denominado Bloque 1 de Centro Habana bloquearon la calle Escobar, entre San Miguel y San Rafael, con barricadas de basura incendiada, en una manifestación que ocurrió a plena luz del día —algo inusual en Cuba, donde las protestas suelen producirse de noche para reducir el riesgo de identificación.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada difundió las primeras imágenes lque recibió del lugar a través de Facebook. Los vídeos mostraron llamas y columnas de humo en el centro de la vía, mientras se escuchaban cacerolazos y consignas contra la falta de electricidad.

En paralelo, se reportaron protestas similares en Regla, San Miguel del Padrón, La Güinera y otros puntos de la capital, con quema de gomas y cierre de calles. El cacerolazo en San Miguel del Padrón y La Güinera se sumó a una jornada de movilización extendida por toda La Habana.

Cubanos residentes en el extranjero denunciaron que las llamadas y los mensajes con sus familiares «dejaron de funcionar». Ni ETECSA —monopolio estatal de telecomunicaciones— ni las autoridades cubanas han ofrecido explicaciones públicas sobre las interrupciones.

El fenómeno tiene una doble lectura. Por un lado, el régimen cubano tiene un historial documentado de cortes deliberados de internet durante movilizaciones ciudadanas: durante las protestas del 11 de julio de 2021, la organización NetBlocks confirmó el bloqueo de WhatsApp, Facebook, Instagram y Telegram.

Por otro lado, los propios apagones colapsan la infraestructura de telecomunicaciones: ETECSA admitió el 17 de junio que sus baterías de respaldo cubren solo unas pocas horas, y los cortes eléctricos dejan fuera de servicio cerca del 47,5% de las radiobases móviles y el 56,5% de los gabinetes de telecomunicaciones a nivel nacional.

En mayo de 2026, Cuba registraba apenas 7,21 Mbps en el índice global de velocidad de Speedtest, el último lugar en América Latina.

Por su parte, el Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó más de 1,300 protestas en mayo y más de 1,100 en abril, con la falta de electricidad como principal detonante. En algunas zonas de Matanzas se han registrado hasta 85 horas consecutivas sin electricidad.

La limitación de las comunicaciones, sea deliberada o estructural, tiene el mismo efecto práctico: dificultar las transmisiones en directo, impedir la documentación de protestas y acciones represivas, y aislar aún más a la población como forma de control social.