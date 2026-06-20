Temblores de Esteban Lazo durante sesión parlamentaria desatan especulaciones sobre su salud

No existe ningún diagnóstico médico oficial ni declaración del régimen cubano sobre el estado de salud de Lazo

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, apareció con visibles temblores en las manos durante la sesión parlamentaria transmitida por la televisión oficial este jueves, mientras pedía a los diputados presentar propuestas concretas, lo cual generó una ola de reacciones en redes sociales.

El incidente ocurrió en el marco de la Tercera Sesión Extraordinaria de la X Legislatura, celebrada el 18 de junio y convocada mediante el Acuerdo 599-X/2026 del Consejo de Estado para debatir 176 propuestas agrupadas en 23 ejes económicos y sociales, entre ellos política laboral, sistema energético y mayor autonomía para empresas estatales.

La Asamblea aprobó un paquete de reformas para liberalizar la economía cubana al cierre de la jornada.

El video publicado en redes sociales acumuló más de 608,000 vistas y 1,633 comentarios en pocas horas, convirtiendo el estado de salud del funcionario en tema de debate público.

Varios usuarios con conocimientos médicos coincidieron en señalar que el movimiento observado corresponde al llamado "signo de cuenta monedas", un temblor en reposo asociado a la enfermedad de Parkinson.

"Se le llama signo de cuenta monedas. Es un temblor en reposo que puede empeorar con el estrés emocional o la fatiga y que disminuye al realizar movimientos voluntarios. Desaparece por completo durante el sueño. Es un signo clásico y muy común en la enfermedad de Parkinson", escribió uno de los comentaristas.

Otro usuario añadió que el temblor no era atribuible a causas menores: "Nada de cafeína querido amigo, eso es Parkinson y también tiene problemas graves en su sistema cardiopulmonar. Fíjese en las pausas que hace y la falta de aire".

Un tercer comentario precisó que "el temblor característico de la enfermedad de Parkinson suele comenzar en una sola mano y se asemeja al movimiento de contar monedas entre los dedos", aunque aclaró que cuando el temblor es bilateral deben considerarse otras causas como ansiedad, medicamentos o hipoglucemia.

No existe ningún diagnóstico médico oficial ni declaración del régimen cubano sobre el estado de salud de Lazo. La opacidad sobre la salud de los dirigentes es una práctica habitual del sistema en la isla, que tampoco ha informado sobre las condiciones físicas del expresidente Raúl Castro, quien recién cumplió 95 años y cuyas apariciones públicas se han vuelto cada vez más esporádicas.

Lazo, de 82 años, es una de las figuras más longevas del poder en Cuba. Diputado a la Asamblea Nacional desde 1981 y miembro del Buró Político del Partido Comunista, preside tanto la Asamblea Nacional como el Consejo de Estado, desde la VIII Legislatura, en febrero de 2013.

En mayo de 2025, el funcionario fue captado de vacaciones junto a Beatriz Johnson disfrutando de piscina y cerveza en instalaciones privadas mientras Cuba padecía apagones de más de 10 horas diarias.

En marzo de ese mismo año, viajó a Moscú para encabezar la Comisión de Colaboración entre los Parlamentos de Cuba y Rusia, donde se reunió con el canciller Serguéi Lavrov.

En julio de 2023, Lazo protagonizó un tenso intercambio con diputados por el fracaso de la política alimentaria, cuando preguntó: "¿Hasta cuándo vamos a estar en esa situación?".