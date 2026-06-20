PCC quiere llevar a Cuba a un capitalismo «autoritario patrimonial»

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El economista cubano Mauricio De Miranda Parrondo advirtió este viernes que el paquete de 176 medidas económicas presentado por el régimen cubano ante la Asamblea Nacional no es una reforma socialista, sino el primer paso hacia un capitalismo «autoritario patrimonial» dirigido por el Partido Comunista.

El paquete, presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz con la presencia de Miguel Díaz-Canel y la aprobación explícita de Raúl Castro, incluye la polémica medida 17, que transforma empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones o participaciones, permitiendo que personas naturales, formas de gestión no estatal y otras empresas estatales compren acciones.

«Hace mucho que estoy diciendo —y tampoco me canso de repetirlo— que la dirigencia cubana le estaba apostando a una transición del socialismo burocrático a un capitalismo 'autoritario patrimonial'», escribió De Miranda en Facebook.

El economista, profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y codirector del laboratorio de pensamiento cívico Cuba x Cuba, comparó el proceso con dos referentes históricos de apropiación de activos estatales por élites políticas: la «Piñata Sandinista» nicaragüense de 1990 y el capitalismo mafioso post-soviético de Rusia y las repúblicas de Asia Central.

Captura de Facebook

«Nos están 'preparando' para 'La Piñata Sandinista' nicaragüense con el sello del capitalismo mafioso post-soviético de Rusia y las repúblicas de Asia Central», alertó.

Su principal temor es que, sin transparencia institucional, el proceso sirva para enriquecer a allegados al poder. «Será el camino expedito para que familiares y amigos cercanos al poder se conviertan en 'accionistas' sin que nadie sepa de dónde salió su 'capital'», escribió, y preguntó: «¿Cuál es la garantía que tenemos de que 'hijísimos', 'nietísimos' o 'sobrinísimos' no se apropien de lo poco que queda en el país?»

De Miranda no descarta que Cuba deba vender activos estatales en algún momento. «Como economista soy consciente de que Cuba necesitará vender activos estatales en un proceso de transición. No cabe dudas, sobre todo, porque el país está en ruinas y porque la confiscación de la propiedad privada no condujo a la propiedad 'de todo el pueblo' sino a la propiedad 'de nadie'», reconoció.

Sin embargo, advierte que ese proceso exige condiciones que hoy no existen en la Isla. «Para algo como esto se requeriría un mercado de capitales con reglas claras, transparentes e igualdad de oportunidades», señaló, añadiendo que sin una transformación hacia un Estado democrático de derecho, con separación de poderes e independencia judicial, el resultado será lo que denomina «Capitalismo de Compinches» (Crony Capitalism).

El economista también cuestionó la medida 36 del paquete de reformas, que reconoce «el crecimiento legítimo del patrimonio financiero y material de las personas jurídicas y naturales» y garantiza protección laboral «sin permitir la explotación indiscriminada del hombre por el hombre».

«¿Entonces la explotación que no es indiscriminada se permite en el 'socialismo' cubano? Lo dejo ahí, por ahora», ironizó De Miranda.

La aplicación del paquete de 176 medidas organizadas en 23 ejes requeriría modificar más de 148 disposiciones jurídicas y aprobar 32 nuevas normas, según informó el propio régimen. De Miranda había desarrollado su tesis sobre la transición al capitalismo patrimonial en un artículo publicado el 26 de diciembre de 2025 en Cuba x Cuba, portal que el régimen bloqueó poco después.