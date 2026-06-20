Profesora Alina Bárbara López tras detención de 10 horas: «Por cada metro cuadrado puede haber dos agentes de SE»

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La historiadora y activista matancera Alina Bárbara López Hernández logró el jueves realizar su protesta cívica mensual en el Parque de la Libertad de Matanzas y fue detenida durante diez horas en la estación de policía, en lo que describió como una jornada sin precedentes en su trayectoria de resistencia.

«Ayer coincidieron dos cosas que nunca habían ocurrido juntas: pude realizar el acto de protesta cívica y fui detenida durante diez horas en la estación de la policía», escribió López en su perfil de Facebook.

Para burlar la vigilancia, recurrió a una estrategia sencilla: había anunciado públicamente que estaría en el parque entre las 11 y las 12 del mediodía, pero salió al amanecer y llegó a las 7:30 de la mañana. «No me esperaban», resumió.

Con un cartel de cartón hecho a mano que pedía amnistía para los presos políticos, López se situó frente a la entrada del Partido provincial en la concurrida calle Milanés. Conductores y pasajeros de vehículos, motos y carros eléctricos disminuían la velocidad para mirar.

A los treinta minutos ocurrió el episodio que López calificó como prueba de la torpeza de la Contrainteligencia. Un automóvil lujoso, «de los que no se ven usualmente», se detuvo a su lado. El conductor —cuya identidad como agente de la Seguridad del Estado López dijo que era evidente a simple vista— afirmó apoyar su causa y le preguntó si conocía gente dispuesta a «tumbar el sistema», añadiendo que había traído desde Estados Unidos una cantidad de «escafandras» —pasamontañas— para organizar grupos.

López respondió con firmeza: «Yo sí conozco a muchísima gente dispuesta a luchar, pero no con el rostro cubierto. Esas personas creen en la importancia de la lucha mediante estrategias de no violencia». Cuando el hombre insistió, ella replicó: «En la historia sí hay regímenes que han cedido ante estrategias no violentas. Y en Cuba tenemos el ejemplo de cómo la violencia para derrotar a una dictadura no trajo la democracia de la mano».

Antes de que el hombre arrancara visiblemente incómodo, López le lanzó una advertencia: «Tenga cuidado con esas propuestas, en Cuba, por cada metro cuadrado puede haber dos agentes de SE».

Cinco minutos después de que el vehículo se marchara, regresó una patrulla policial. Un agente la saludó por su nombre y le informó que debía acompañarlos por violar su medida cautelar de reclusión domiciliaria. López subió al patrullero sin resistencia y alcanzó a enviarle un mensaje a su hija para avisarle.

En la estación, la llevaron a un salón de reuniones con «asientos incómodos y paredes llenas de propaganda y fragmentos de discursos de Fidel, Raúl y Díaz-Canel». Allí permaneció diez horas hasta que llegó la orden de imponerle un acta de advertencia —que se negó a firmar— e incautarle el cartel.

Es la tercera detención prolongada que sufre López en 2026 cada vez que intenta ejercer su protesta mensual: doce horas el 18 de febrero y casi diez horas el 18 de abril. Realiza estas protestas pacíficas cada día 18 desde marzo de 2023, exigiendo amnistía para los presos políticos, el cese de la represión y una Asamblea Constituyente.

El episodio ocurre exactamente dos años después de que López y su compañera Jenny Pantoja Torres fueran detenidas y golpeadas el 18 de junio de 2024. Ambas enfrentan cargos de «atentado» con petición fiscal de cuatro y tres años de prisión respectivamente. El juicio, fijado para el 30 de enero de 2026, fue suspendido indefinidamente sin nueva fecha.

López denuncia que esa parálisis procesal es deliberada: «Por eso tienen detenido el proceso legal contra Jenny y contra mí, es muy cómodo echar mano a la medida de reclusión domiciliaria cuando lo necesitan. Pero eso debe terminar». Anunció que en los próximos días le recordará al Tribunal Municipal de Matanzas que el proceso sigue pendiente, mientras Cuba mantiene entre 1,207 y 1,260 presos políticos según organizaciones de derechos humanos.