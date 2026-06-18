Intelectual cubana Alina Bárbara: «Están tratando de ganar tiempo, una vieja estratagema del grupo de poder»

Vídeos relacionados:

La historiadora y activista Alina Bárbara López Hernández reaccionó este jueves al anuncio del régimen sobre un paquete de más de 20 reformas económicas aprobadas en el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, celebrado el miércoles, y calificó la maniobra como una táctica dilatoria sin voluntad real de cambio.

«Están tratando de ganar tiempo. Esa es una vieja estratagema del grupo de poder», escribió López Hernández en su perfil de Facebook, en una publicación que traza un paralelismo directo entre el discurso actual del régimen y el que Raúl Castro pronunció hace casi dos décadas.

«Palabras más, palabras menos, busquen lo que decía Raúl Castro cuando lanzó su famosa campaña pro-reforma, a la que denominó 'Actualización del modelo económico y social cubano', en el año 2007. Es más o menos lo mismo que dice ahora, diecinueve años después», señaló la intelectual.

Facebook / Alina Bárbara López Hernández

El detonante fue el pleno en el que el régimen usó la figura de Raúl Castro —quien participó por videoconferencia a sus 94 años— para legitimar las medidas, que incluyen la reducción de ministerios de 27 a 21, mayor autonomía salarial y comercial para empresas estatales, eliminación de la obligatoriedad de canalizar importaciones y exportaciones a través del Estado, y ampliación de las mipymes.

Para sustentar su argumento, López Hernández elaboró una cronología de 11 estrategias económicas fallidas anunciadas por el régimen desde la desaparición del campo socialista: el Proceso de Rectificación de errores y tendencias negativas, el Perfeccionamiento empresarial, la creación del holding GAESA, el desmontaje de la industria azucarera, el Programa electro-energético nacional, la Actualización de la economía, el Experimento de Artemisa y Mayabeque, la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, la Tarea Ordenamiento, el Reordenamiento y el Programa de gobierno para reimpulsar la economía.

La intelectual recordó que aquel ciclo reformista iniciado en 2007 concluyó en el 8vo Congreso del PCC de 2021 con el fracaso de la Tarea Ordenamiento, la entrega del cargo de secretario general del Partido a Miguel Díaz-Canel y la eliminación de casi todos los Lineamientos.

También evocó el 11 de julio de 2021, cuando los cubanos salieron a las calles desesperados a menos de tres meses de concluir ese congreso: «en lugar de 'pegar los oídos al suelo' y escucharla, llamaron al combate contra ella», escribió.

El escepticismo de López Hernández no es aislado. Los cubanos respondieron en redes sociales con ironía y hartazgo ante el anuncio: «El mismo perro con diferentes collares» y «Comenzó el circo» fueron algunos de los comentarios más representativos.

El pleno se celebró mientras cacerolazos sacudían Santa Clara, La Habana y Santiago de Cuba, con apagones de hasta 22 horas diarias y un déficit eléctrico cercano a los 2,000 MW. La CEPAL proyecta una caída del PIB cubano de 6.5% en 2026, lo que convertiría a Cuba en la economía de peor desempeño en América Latina por segundo año consecutivo.

López Hernández cerró su publicación con una advertencia que apunta al fondo del problema: «Todavía no le han puesto nombre a la aprobada hoy en el Pleno extraordinario del PCC. Pero se les olvida algo, la crisis es eminentemente política. Y se acabó el tiempo.»