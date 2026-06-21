Hayes sobre las nuevas medidas económicas: "No buscan desarrollo, sino supervivencia política"

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El economista y periodista cubano Miguel Alejandro Hayes advirtió que el paquete de 176 medidas económicas aprobado por la Asamblea Nacional de Cuba el 18 y 19 de junio no representa un plan real de desarrollo, sino una maniobra de supervivencia política del régimen.

Según Hayes, la profunda crisis de credibilidad que atraviesa la dictadura la ha empujado a buscar mecanismos para recuperar su hegemonía política, no para mejorar las condiciones de vida de los cubanos.

«El régimen busca reconstruir el pacto social y político que sostiene al castrismo, abriendo oportunidades económicas diseñadas para comprar complicidades a cambio de fidelidad política», afirmó el analista.

El paquete, presentado por el primer ministro Manuel Marrero ante el Parlamento, incluye la autorización de banca privada, casas de cambio privadas, la eliminación del tope de 100 trabajadores para las mipymes, la posibilidad de que una persona posea varias empresas y una mayor apertura a la inversión extranjera, incluyendo a cubanos residentes en el exterior.

Sin embargo, Hayes fue categórico al señalar que ninguna de esas medidas implica una apertura real al mercado libre: «Jamás puede permitirse el régimen, para su propia supervivencia, la libre empresa».

El analista explicó que en los últimos años se ha desarrollado un proceso opaco de transferencia de activos estatales y militares hacia el sector privado, que permite a una élite no identificada manejar importantes volúmenes de importación bajo un estricto «blindaje legal».

En ese esquema, los filtros de acceso a la actividad económica no desaparecerán con las nuevas normas: «Jamás van a eliminar los filtros de entrada a la actividad económica; cualquier negocio legal en la isla seguirá condicionado al clientelismo y al silencio político», subrayó.

Esta lectura es coherente con análisis anteriores del economista. En un análisis previo sobre GAESA, Hayes había advertido que desmantelar el conglomerado militar no bastaría para desmontar el poder económico del régimen, ya que este puede recrear estructuras equivalentes en menos de 24 horas.

Las reacciones externas al paquete de medidas fueron de amplio escepticismo. Estados Unidos las calificó de «señales de humo superficiales», argumentando que no suponen un cambio real del modelo político.

El propio Manuel Marrero reconoció ante la Asamblea que la aplicación de las reformas generará «contradicciones» que el gobierno deberá resolver «sobre la marcha», una admisión que refuerza la tesis de Hayes sobre el carácter improvisado y políticamente motivado del paquete.

Mientras el régimen presenta las 176 medidas como la mayor apertura económica en décadas, el monopolio del Estado sobre la economía cubana —y sobre quién puede participar en ella— permanece intacto, según el análisis del economista.