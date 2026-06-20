Economista cubana: el gobierno perdió años al frenar reformas que tachaba de “capitalistas” y hoy considera imprescindibles

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La economista e investigadora Ileana Díaz Fernández, del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, cuestionó este viernes el ritmo y el diseño del paquete de 176 reformas aprobado por el régimen cubano, advirtiendo que la forma de anunciarlo y aprobarlo "estilo fast track muestra desespero".

El paquete, organizado en 23 ejes estratégicos, fue aprobado por la Asamblea Nacional el 18 de junio tras un proceso de apenas seis días, si se tiene que el gobernante Miguel Díaz-Canel lo anunció el 12 de junio, el Comité Central del Partido Comunista lo respaldó el 17 y la Asamblea Nacional del Poder Popular lo ratificó al día siguiente.

En una reflexión titulada ¿Y ahora qué?, publicada en su perfil de Facebook, Díaz reconoció el valor de las medidas -que incluyen banca privada, transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles y eliminación del tope de 100 trabajadores para las mipymes-, pero señaló que se perdieron cinco años de mejores condiciones para aplicarlas.

Captura de Facebook/Ileana Díaz Fernández

"La mayoría de esas medidas se han propuesto a lo largo de varios años, y se rechazaban por capitalistas o 'no era el momento'", escribió la tambien coordinadora de la Red de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de La Habana.

En este sentido que recordó que propuestas similares a las de su libro Empresas estatales cubanas. Situación y propuesta de transformación (2024), premiado por la Academia de Ciencias de Cuba, fueron tachadas de neoliberales en su momento.

La economista identificó cuatro urgencias que deberían ser los pivotes del cambio: la crisis alimentaria, la sanitaria —que ni siquiera se menciona en el paquete—, la energética y la de divisas.

"Todos los ejes aparecen iguales en importancia", advirtió, mientras señaló que esa falta de jerarquía también estuvo ausente en el Programa de Gobierno anterior.

Sobre la crisis energética, Díaz fue directa al subrayar que resulta una limitante real para implementar muchas de las medidas y lo que el paquete dice al respecto "es muy vago".

La académica también trazó una comparación inquietante sobre el modelo que parece seguir el régimen: "Ahora parece que vamos hacia un modelo chino (existencia de un partido), pero un método rápido Big Bang, estilo ruso", en referencia a las privatizaciones aceleradas que en los años 90 derivaron en una concentración de riqueza en manos de sectores privilegiados y oligarcas que en su mayoría pertenecían o estaban vinculados con el Partido Comunista de la Unión Soviética.

La propia economista resumió la paradoja con una frase que condensa el estado de ánimo de quienes llevan años advirtiendo sobre la necesidad de cambios: "Claro, ahora sí creo que es Sí o Sí, no hay otra, aunque sea en el peor momento".

El escepticismo ciudadano ante las reformas es generalizado. Varios seguidores de la publicación de Díaz coincidieron en que la velocidad actual contrasta con décadas de inmovilismo, y cuestionaron si existe voluntad política real para sostener los cambios.

"Ahora quieren correr", escribió un comentarista. "Si al menos en abril de 2021, o del 2016 esto se hubiera anunciado, me hubiera dado mucha esperanza y confianza. Pero ahora lo que necesita Cuba son profundos cambios políticos".

Otro lector apuntó que la "sensación de desagravio se mezcla con tristeza", al ver que propuestas defendidas durante años por economistas —y que les costaron descalificaciones— se intentan implementar ahora "en la peor de las circunstancias".

Una voz más escéptica planteó que el historial de reformas anunciadas y luego frenadas —las mipymes de 2021 son un ejemplo elocuente— genera una "inseguridad" que dificultará la implementación rápida.

Esa desconfianza tiene respaldo en voces públicas. El barítono Ulises Aquino cuestionó la demora del régimen en hacer cambios, mientras el cantautor Israel Rojas pidió que las reformas políticas no se dilaten tanto como las económicas.