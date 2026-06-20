Marrero reconoce contradicciones en nuevas medidas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional

El primer ministro cubano Manuel Marrero admitió ante la Asamblea Nacional que la puesta en marcha del paquete de 176 transformaciones económicas y sociales, aprobado el 19 de junio, generará «contradicciones» que el régimen deberá resolver sobre la marcha.

Sus declaraciones fueron en una sesión extraordinaria transmitida en vivo por Canal Caribe. La admisión pública de tensiones internas es inusual en el discurso oficial cubano y refleja la magnitud de la presión que enfrenta el gobierno ante la crisis más severa desde el Período Especial de los años 1990.

Marrero identificó cuatro contradicciones concretas que surgirán de la aplicación del paquete:

el impacto de la dolarización parcial en la evaluación económica

la relación entre la eliminación de subsidios y los precios

la descentralización de competencias hacia municipios sin capacidad de gestión suficiente

la liberación de precios agrícolas sin un aumento proporcional de la producción.

Pese a reconocer esas tensiones, el primer ministro defendió el conjunto de medidas bajo el principio de «hacer lo necesario para conservar lo esencial», y aseguró que «estas acciones no constituyen una claudicación, sino la adecuación soberana de los instrumentos del desarrollo a las circunstancias concretas del país».

El paquete aprobado incluye cambios de gran calado: autorización de banca privada y casas de cambio privadas, transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones, eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes, posibilidad de que una persona sea propietaria de varias empresas, y autorización para que actores privados importen y comercialicen combustibles.

También se amplía la apertura a la inversión extranjera —incluyendo a cubanos residentes en el exterior—, se introduce gradualmente un impuesto al valor agregado, y el sistema de subsidios pasará de generalizados a focalizados en jubilados y personas vulnerables.

A nivel institucional, el número de ministerios se reducirá de 27 a entre 20 y 21, y la aplicación del paquete requerirá modificar más de 148 disposiciones jurídicas y aprobar 32 nuevas normas de rango superior.

Marrero también reconoció errores propios del gobierno: «nunca hemos negado errores e insuficiencias propias», declaró ante los diputados, aunque atribuyó el deterioro económico principalmente al embargo estadounidense.

Para legitimar el giro, Marrero invocó las premisas del exmandatario Raúl Castro: no ser dogmáticos ni inmovilistas, separar socialismo de igualitarismo, y asumir que «la planificación socialista no excluye, sino que debe incorporar y regular las reglas del mercado».

El régimen describió las 176 medidas como las más profundas desde la actualización del modelo económico impulsada por Raúl Castro a partir de 2011, aunque la admisión de que el marco jurídico vigente requiere una reforma masiva para hacerlas posibles evidencia que el sistema construido en décadas de dictadura no era compatible con las transformaciones que ahora el propio gobierno presenta como solución.