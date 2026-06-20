«Ahora sí enderezamos la economía nacional», ironiza escritor y lingüista cubano

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El escritor, lingüista y traductor cubano Rodolfo Alpízar reaccionó este sábado con sarcasmo a la aprobación exprés de las 176 medidas económicas del régimen cubano y exigió que esa misma «audacia y eficiencia» se aplique de inmediato a cambios políticos que el régimen lleva décadas ignorando.

En una publicación en Facebook, Alpízar ironizó sobre la velocidad con que la Asamblea Nacional procesó el mayor paquete de reformas estructurales desde el Período Especial: «Nuestros diputados, que fueron democráticamente elegidos y nos representan dignamente, como es sabido, lograron leer todas las medidas, las analizaron y verificaron que no hubiera contradicciones con la Constitución y, en menos de una jornada laboral, aprobaron todas y cada una de ellas, pues no les sobraba o faltaba ni una coma».

Captura de FB/Rodolfo Alpízar

El sarcasmo del lingüista apuntó directamente a la velocidad del proceso: la sesión extraordinaria fue convocada con apenas 48 horas de antelación mediante el Acuerdo 599-X/2026 del Consejo de Estado, y las 176 medidas quedaron aprobadas el 19 de junio en tiempo récord.

«Qué eficiencia. Ahora sí enderezamos la economía nacional. Genial», escribió Alpízar, antes de plantear la pregunta que vertebra todo su argumento: «Pero..., ¿y el resto?»

Para el escritor, salvar al país exige mucho más que ajustes económicos, y reclamó que se convoque de inmediato otro pleno extraordinario para abordar cuatro demandas concretas.

La primera: que se pongan en vigor los artículos constitucionales sobre libertad de expresión y manifestación pacífica, que calificó de «letra muerta» para los gobernantes.

La segunda: un decreto presidencial de amnistía total para todos los presos políticos. Alpízar fue explícito en la distinción: «No indulto, no excarcelación: amnistía total para todos los presos políticos y libre reinserción en la sociedad». Según la organización Prisoners Defenders, Cuba contaba con 1,260 presos políticos a finales de abril de 2026, y el indulto anunciado por el régimen en abril de ese año para 2,010 personas incluyó apenas dos presos políticos identificados por organizaciones de derechos humanos.

La tercera demanda: la reposición en sus empleos de quienes fueron separados de sus puestos de trabajo por expresarse contra las autoridades o el sistema político.

La cuarta, y más ambiciosa: la convocatoria a un plebiscito con transparencia y observación internacional, con cuatro preguntas de sí o no sobre la composición del gobierno, el presidente, la ley electoral y el sistema de partido único. «Nada de esto afecta la soberanía nacional; por el contrario, la reafirma, porque la soberanía radica en el pueblo. Espero que no sigan olvidándolo», concluyó.

La voz de Alpízar se suma a la de otros analistas que han cuestionado el alcance real de las reformas. El investigador José Raúl Gallego publicó el viernes un análisis crítico de las 176 medidas en el que concluyó que «ninguna tiene como foco el sistema sociopolítico del país, con lo cual deja intacta la causa de todos los problemas de Cuba». Gallego también advirtió que la apertura al capital privado podría beneficiar principalmente a la élite gobernante, replicando el modelo oligárquico de las repúblicas exsoviéticas, y cuestionó que las reformas lleguen ahora bajo presión de Washington y no cuando la ciudadanía las reclamó durante décadas: «¿quién es el malo aquí?»

El contexto en que se producen estas reformas es el de la peor crisis económica cubana en décadas. La CEPAL proyecta una caída del PIB del 6,5% en 2026, tras una contracción de 3,8% en 2025, mientras los cubanos soportan apagones de entre 20 y 40 horas consecutivas y escasez crónica de alimentos y medicinas. El economista Pedro Monreal llegó a advertir en mayo que la caída del PIB podría alcanzar el 15% en un escenario de inflación persistente y crisis energética.

Alpízar, que el 13 de junio ya había dirigido un mensaje público a Miguel Díaz-Canel con cinco demandas políticas bajo los hashtags #AmnistíaYa, #Artículo56Ya, #PatriaSinPenaDeMuerte, #TransparenciaYa y #PlebiscitoYa, remató su publicación señalando que su propuesta completa es «factible si gobierno y partido tienen real voluntad de salvar al país» y que aparece desarrollada en un artículo publicado en CubaXCuba. «Sin pedir ni la luna ni las estrellas, tenemos el derecho de exigir a gobernantes y dirigentes políticos del país, repentinamente tan audaces y eficientes, que no se detengan, que continúen», escribió.