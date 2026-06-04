Gerardo Hernández responde al video del Hotel Nacional: «Vivo en un país libre y voy donde me inviten»

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Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y exespía cubano, respondió este jueves en Facebook a la ola de críticas generada por un video que lo muestra bebiendo tragos en el Hotel Nacional de La Habana, sin pedir disculpas y con un argumento que multiplicó la indignación: sus 16 años de prisión en Estados Unidos le dan derecho a hacer lo que quiera, además de vivir en un país libre, según él.

Lejos de reconocer el contraste entre su discurso de sacrificio y su disfrute en uno de los establecimientos más exclusivos de Cuba, Hernández reivindicó abiertamente su estilo de vida: «Después de 'sonarme' 16 años preso, ahora —como Silvio— vivo en un país libre, y si quiero, me tomo un café o un trago con quien me invite, y donde me inviten. Preparen la billetera, que habrán más videos».

El mensaje, publicado en su página de Facebook, arrancó con una cita del fallecido Hugo Chávez —«águila no caza moscas»— para luego atacar directamente a sus críticos en Miami, a quienes llamó «el muchacho de las cirugías» y acusó de «apoyar nuestra economía en estos tiempos difíciles, comprándonos videítos 'Made in Cuba'».

El video que desató la polémica fue difundido por el periodista Mario Vallejo y muestra a Hernández en el Hotel Nacional junto a su esposa, sus tres hijos y un hombre al que llama «el tío X», el 22 de mayo de 2026, el mismo día en que fue el único orador en el acto político convocado por el régimen en la Tribuna Antiimperialista José Martí del Malecón habanero.

En ese acto, Hernández pidió al pueblo cubano «resistencia y consagración» y defendió a Raúl Castro, acusado penalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 20 de mayo por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Hernández luce en el video del hotel la misma camiseta que portó durante el acto, lo que confirma que las imágenes son del mismo día.

Vallejo afirmó tener el video «de punta a cabo» y señaló que Hernández nunca pagó la cuenta: «Aquí pueden ver cómo la cúpula se ríe del cubano de a pie, bebiendo y fumando mientras miles regresan a casa donde no encontrarán suficiente comida, agua o electricidad».

La respuesta de Hernández no hizo más que avivar el escándalo. Miles de cubanos reaccionaron con indignación en redes sociales, y la frase más repetida fue «Así cualquiera resiste», junto a términos como «hipocresía», «doble moral», «privilegios» y «descaro».

No es la primera vez que Hernández protagoniza este tipo de contraste. En junio de 2020 fue criticado por usar un reloj Rolex valorado en aproximadamente 9,830 dólares mientras pedía a los CDR producir alimentos para paliar la escasez.

En julio de ese mismo año, volvió a ser blanco de memes cuando pidió a cada comité sembrar al menos una calabaza o una piña.

En junio de 2025, viajó a Italia poco después de calificar a Europa como un «continente fallido», y en mayo de 2026 fue criticado por presumir de cubanos bailando en los actos del 1ro de Mayo en medio de denuncias de «pan y circo».

El patrón es recurrente: Hernández predica austeridad y sacrificio para el pueblo mientras disfruta de privilegios inaccesibles para la mayoría de los cubanos que padecen apagones, escasez de alimentos y falta de agua. Su respuesta de este jueves, en lugar de cerrar la polémica, la resumió con una frase: «Preparen la billetera, que habrán más videos».