Régimen cubano elimina topes de precios para pollo, aceite, leche en polvo, pastas y salchichas

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El Ministerio de Finanzas y Precios del régimen cubano eliminó formalmente los topes de precios minoristas máximos para cinco productos básicos de importación mediante la Resolución 150/2026, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria este sábado.

Los productos afectados son pollo troceado, aceites comestibles —excepto el de oliva—, leche en polvo, pastas alimenticias y salchichas.

La norma, firmada por el ministro Vladimir Regueiro Ale, deroga expresamente las resoluciones 225 y 310 de 2024, que habían establecido esos topes en julio y septiembre de aquel año.

La única medida que se conserva del paquete original es la exención del pago del Impuesto Aduanero a las importaciones de esos cinco alimentos, mientras quedan sin efecto los precios minoristas máximos fijados en 2024. La resolución justifica el cambio al considerar necesario mantener la exención arancelaria, pero eliminar los topes de precios y derogar la normativa anterior para evitar la dispersión legislativa.

La Resolución 150/2026 también vuelve a definir las subpartidas arancelarias comprendidas en la exención, con el objetivo de mantener ese beneficio para las importaciones de pollo, leche en polvo, aceites comestibles (excepto de oliva), salchichas y pastas alimenticias.

El detergente en polvo, que también estaba incluido en el esquema aprobado en 2024, deja de beneficiarse de la exención arancelaria y queda excluido de la nueva regulación.

La resolución entró en vigor el mismo día de su publicación.

La medida es la concreción legal de un giro de política económica que el propio gobierno anunció días antes.

El 18 de junio, en la clausura del Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente el fracaso de los controles: «Los topes de precios en la práctica no lograron contener la inflación. Muchas veces provocaron desaparición de productos, desvíos hacia la ilegalidad, mayores precios, menos recaudación de impuestos y una carrera imposible entre precios reales y decisiones administrativas que siempre llegaban tarde».

En esa misma intervención, Díaz-Canel reconoció que los topes provocaron escasez y fue categórico: «Por eso no vamos a seguir topando precios de manera general, como explicó el Primer Ministro».

El Pleno Extraordinario, celebrado el 17 y 18 de junio, aprobó un paquete de más de 20 transformaciones económicas presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, con 176 propuestas en total.

Entre ellas figuran la descentralización de la facultad de fijar precios hacia empresas y administraciones territoriales, y el abandono del método de formación de precios basado en costos en favor de referencias de mercado.

La Asamblea Nacional del Poder Popular ratificó las reformas en una sesión extraordinaria ese mismo 18 de junio.

El antecedente directo es la Resolución 225/2024, que fijó precios máximos para seis productos básicos: pollo troceado a 680 pesos cubanos (CUP) por kilogramo, aceites a 990 CUP por litro, leche en polvo a 1,675 CUP por kilogramo, pastas a 835 CUP por kilogramo y salchichas a 1,045 CUP por kilogramo.

Esa norma fue suspendida antes de entrar en vigor mientras el gobierno negociaba con importadores privados, y cuando finalmente se aplicó generó exactamente los efectos que los economistas independientes habían advertido.

El Food Monitor Program alertó en julio de 2024 que los topes podrían aumentar la escasez y el mercado negro, y el economista Pedro Monreal señaló que los controles obligaban al sector privado a adoptar un método soviético de formación de precios que generaría inflación reprimida y desabastecimiento.

En agosto de 2024, el propio gobierno confirmó el desabastecimiento de pollo en el mercado.

El contexto macroeconómico en que llega la medida es crítico.

En mayo de 2026, la inflación interanual oficial alcanzó el 15,89%, con alimentos y bebidas no alcohólicas subiendo un 19,24%, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

Díaz-Canel condicionó la liberalización de precios a una reforma del sistema de protección social: «Estas decisiones solo pueden aplicarse junto con una protección social más directa, más efectiva, con el tránsito de subsidiar productos a subsidiar personas y con el esfuerzo por recuperar el poder adquisitivo de salarios y pensiones».