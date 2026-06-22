El día que el pueblo de Santiago de Cuba le gritó "asesino" en la cara a Ramiro Valdés

Con la muerte de Ramiro Valdés Menéndez este domingo a los 94 años, mientras el régimen cubano lo despide con honores oficiales, resurge uno de los momentos más contundentes de rechazo popular que vivió en vida: el 11 de julio de 2021, una multitud en Palma Soriano, Santiago de Cuba, le gritó «asesino» a la cara mientras caminaba entre los manifestantes rodeado de militares.

El incidente quedó registrado en un video publicado por el medio independiente Diario de Cuba tres días después de las protestas. En las imágenes se distingue claramente al entonces Vicepresidente del Consejo de Estado avanzando entre la congregación de cubanos que habían salido a las calles ese domingo histórico.

«Asesino, nos estás matando de hambre», se escucha gritar a una voz en el video, mientras la multitud también coreaba «¡Dieron golpes!» en referencia a la represión policial que ya se había desatado contra los manifestantes.

Cuando Valdés se retiraba del lugar, la multitud comenzó a corear «Libertad», la consigna que ese día resonó en decenas de municipios de toda la isla.

Palma Soriano fue la segunda localidad cubana en sumarse a las protestas del 11J, apenas horas después de que San Antonio de los Baños encendiera la mecha. Agentes antidisturbios reprimieron a golpes a los cientos de manifestantes congregados en el municipio santiaguero.

El régimen intentó revertir la narrativa de inmediato. El coordinador de programas del gobierno en la provincia, Gilberto Romero Sauder, afirmó que Valdés «tan pronto irrumpió en su glorioso uniforme verde olivo fue aclamado por el pueblo». Según su versión, «como por arte de magia, aquello pasó de las groserías del grupito de cabecillas a la ovación de la inmensa mayoría de personas (sin dudas muchos confundidos) que espontáneamente dieron vivas a Fidel, a Raúl, a Díaz-Canel, y desde luego al Comandante Ramiro Valdés». El video difundido por Diario de Cuba contradijo punto por punto esa versión oficial.

Lo que vino después reveló aún más la lógica del régimen ante aquellas jornadas: semanas más tarde, Valdés condecoró con la distinción «Servicio Distinguido» al teniente Julio César Sotomayor Lora y al primer suboficial Felipe Aparicio Santiesteban, presentados por el diario oficial Granma como agentes que actuaron en el «enfrentamiento» a los sucesos del 11J en Palma Soriano. Es decir, premió a quienes reprimieron a los manifestantes.

La escena en Palma Soriano no fue un hecho aislado. Ese mismo domingo, en San Antonio de los Baños, varios cubanos arrojaron objetos e insultos al gobernante Miguel Díaz-Canel durante su visita al lugar, aunque la prensa estatal también ocultó esas imágenes y encomió el recibimiento del mandatario.

El 11J se convirtió en el mayor estallido de protestas populares en Cuba desde 1994. Amnistía Internacional documentó cientos de detenciones arbitrarias durante las jornadas y las semanas posteriores, y el Gobierno de Estados Unidos señaló que casi 700 personas seguían detenidas años después por su participación en las manifestaciones.

Ahora, con la muerte de Valdés confirmada este domingo por Díaz-Canel en su cuenta oficial de X —quien escribió que «la partida física del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez duele profundamente»— y con el MININT despidiéndolo como uno de sus fundadores, muchos cubanos recuerdan no los honores oficiales, sino aquel grito colectivo en Palma Soriano: la voz de un pueblo que, por un instante, le dijo en la cara lo que pensaba.