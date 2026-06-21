Gobierno de Trump prepara histórico operativo de seguridad para el 4 de Julio

Vídeos relacionados:

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, anunció este domingo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prepara un amplio operativo para proteger las celebraciones del 4 de julio, cuando la nación conmemora 250 años de la firma de la Declaración de Independencia.

El anuncio lo realizó Mullin en una entrevista en Fox News, donde adelantó que la coordinación incluye a cuerpos policiales locales y estatales de todo el país.

«Verán un gran despliegue de seguridad. Estaremos seguros. Vamos a celebrar, a disfrutar y a preparar a Estados Unidos para los próximos 250 años», declaró el secretario.

Mullin también elogió al presidente Donald Trump al referirse a la magnitud de los festejos: «Nadie organiza una fiesta como el presidente».

El evento central, denominado Salute to America 250 Celebration & Fireworks, se realizará en el National Mall de Washington D.C., entre el Lincoln Memorial y el Washington Monument, a partir de las 7:00 p.m.

El programa contempla la participación de más de 300 músicos militares, sobrevuelos y exhibiciones aéreas, y un discurso presidencial de Trump antes del espectáculo pirotécnico.

Sobre los fuegos artificiales, Mullin fue explícito: «Veremos el lanzamiento de fuegos artificiales que batirán el récord mundial. Veremos a cada estado representado en el National Mall, destacando lo que cada uno aporta y la grandeza que los últimos 250 años han traído a Estados Unidos».

La empresa Pyrotecnico fue contratada para intentar establecer un récord Guinness con el espectáculo, y se espera la asistencia de más de un millón de personas en el recinto.

El hecho de que el 4 de julio caiga este año en sábado anticipa una participación ciudadana especialmente elevada y una mayor movilidad en todo el país.

La administración Trump ha convertido este aniversario en un evento de escala sin precedentes bajo el marco America250, con múltiples obras de renovación en la capital federal, entre ellas la construcción de un Arco de Triunfo de 250 pies de altura y la renovación del Ala Este de la Casa Blanca con fondos privados.

Mullin, quien asumió al frente del DHS el 24 de marzo tras ser confirmado por el Senado con 54 votos a favor y 45 en contra, subrayó la disposición de su equipo: «Aunque tenemos mucho trabajo por delante en el Departamento, contamos con los mejores hombres y mujeres; nos levantamos cada día pensando en cómo mejorar la protección de nuestra nación».

Para la comunidad cubana residente en Estados Unidos, el 4 de julio tiene un significado particular como símbolo de libertad frente al autoritarismo, especialmente en ciudades como Miami y Tampa, donde las celebraciones del Día de la Independencia congregan cada año a miles de familias de origen cubano.

El operativo de seguridad anunciado este domingo será el más grande desplegado para una celebración del 4 de julio en la historia reciente del país, en una fecha que marca el semiquincentenario de la nación.