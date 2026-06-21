Gobierno de Trump prepara histórico operativo de seguridad para el 4 de Julio

Vídeos relacionados:
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, anunció este domingo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prepara un amplio operativo para proteger las celebraciones del 4 de julio, cuando la nación conmemora 250 años de la firma de la Declaración de Independencia.
El anuncio lo realizó Mullin en una entrevista en Fox News, donde adelantó que la coordinación incluye a cuerpos policiales locales y estatales de todo el país.
«Verán un gran despliegue de seguridad. Estaremos seguros. Vamos a celebrar, a disfrutar y a preparar a Estados Unidos para los próximos 250 años», declaró el secretario.
Mullin también elogió al presidente Donald Trump al referirse a la magnitud de los festejos: «Nadie organiza una fiesta como el presidente».
El evento central, denominado Salute to America 250 Celebration & Fireworks, se realizará en el National Mall de Washington D.C., entre el Lincoln Memorial y el Washington Monument, a partir de las 7:00 p.m.
El programa contempla la participación de más de 300 músicos militares, sobrevuelos y exhibiciones aéreas, y un discurso presidencial de Trump antes del espectáculo pirotécnico.
Sobre los fuegos artificiales, Mullin fue explícito: «Veremos el lanzamiento de fuegos artificiales que batirán el récord mundial. Veremos a cada estado representado en el National Mall, destacando lo que cada uno aporta y la grandeza que los últimos 250 años han traído a Estados Unidos».
La empresa Pyrotecnico fue contratada para intentar establecer un récord Guinness con el espectáculo, y se espera la asistencia de más de un millón de personas en el recinto.
El hecho de que el 4 de julio caiga este año en sábado anticipa una participación ciudadana especialmente elevada y una mayor movilidad en todo el país.
La administración Trump ha convertido este aniversario en un evento de escala sin precedentes bajo el marco America250, con múltiples obras de renovación en la capital federal, entre ellas la construcción de un Arco de Triunfo de 250 pies de altura y la renovación del Ala Este de la Casa Blanca con fondos privados.
Mullin, quien asumió al frente del DHS el 24 de marzo tras ser confirmado por el Senado con 54 votos a favor y 45 en contra, subrayó la disposición de su equipo: «Aunque tenemos mucho trabajo por delante en el Departamento, contamos con los mejores hombres y mujeres; nos levantamos cada día pensando en cómo mejorar la protección de nuestra nación».
Para la comunidad cubana residente en Estados Unidos, el 4 de julio tiene un significado particular como símbolo de libertad frente al autoritarismo, especialmente en ciudades como Miami y Tampa, donde las celebraciones del Día de la Independencia congregan cada año a miles de familias de origen cubano.
El operativo de seguridad anunciado este domingo será el más grande desplegado para una celebración del 4 de julio en la historia reciente del país, en una fecha que marca el semiquincentenario de la nación.
Preguntas Frecuentes sobre el Operativo de Seguridad del 4 de Julio en Estados Unidos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué es significativo el operativo de seguridad para el 4 de julio de 2026?
El operativo de seguridad para el 4 de julio de 2026 es significativo porque coincide con el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Este aniversario, conocido como el semiquincentenario, es un evento de escala sin precedentes y ha motivado un despliegue de seguridad nunca antes visto en la historia reciente del país.
Publicidad
¿Cuáles son los eventos principales del 4 de julio de 2026 en Washington D.C.?
El evento central es la Salute to America 250 Celebration & Fireworks, que se llevará a cabo en el National Mall de Washington D.C. El programa incluye la participación de más de 300 músicos militares, sobrevuelos y exhibiciones aéreas, así como un discurso presidencial de Donald Trump antes del espectáculo de fuegos artificiales.
Publicidad
¿Qué medidas de seguridad se implementarán durante las celebraciones del 4 de julio?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha coordinado un amplio operativo de seguridad que incluye la colaboración de cuerpos policiales locales y estatales de todo el país. Este despliegue garantizará la seguridad de los asistentes a las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.
Publicidad
¿Qué impacto tiene la celebración del 4 de julio en la comunidad cubana en Estados Unidos?
Para la comunidad cubana residente en Estados Unidos, el 4 de julio simboliza la libertad frente al autoritarismo, especialmente en ciudades como Miami y Tampa, donde miles de familias de origen cubano se congregan cada año para celebrar el Día de la Independencia.
Publicidad
¿Cómo se financiarán las obras y celebraciones del semiquincentenario en Washington D.C.?
Las obras del semiquincentenario, como la construcción del Arco de Triunfo y la renovación del Ala Este de la Casa Blanca, son financiadas en parte con fondos privados y donaciones, de empresas como Apple, Amazon, y Google. Sin embargo, algunos proyectos también han recibido fondos públicos a través de la Fundación Nacional para las Humanidades.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.