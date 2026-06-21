Si el capitalismo ya no es el enemigo: ¿Qué es lo "esencial" que quiere preservar el régimen cubano?

"Sin renunciar jamás al socialismo, estas transformaciones han sido diseñadas partiendo del principio rector de hacer lo necesario para preservar lo esencial". Con esa frase, pronunciada ante la Asamblea Nacional, el primer ministro Manuel Marrero intentó resumir el espíritu de las 176 medidas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno.

Sin embargo, el alcance de las reformas plantea una pregunta inevitable. Si buena parte de los mecanismos económicos que durante décadas definieron el modelo socialista cubano están siendo desmontados o transformados, ¿qué es exactamente "lo esencial" que el régimen pretende preservar?

El paquete presentado por las autoridades abre espacios inéditos a la iniciativa privada. Autoriza la banca privada, permite la compra de acciones de empresas estatales por personas naturales y actores no estatales, facilita la inversión extranjera, amplía la participación de cubanos residentes en el exterior y reconoce un papel cada vez más importante al mercado en la formación de precios.

Además, se crean mecanismos de quiebra empresarial, se impulsa la descentralización económica, se eliminan subsidios generalizados y se permite una mayor circulación de divisas. Incluso sectores históricamente monopolizados por el Estado, como los combustibles, las finanzas o parte del comercio exterior, quedan abiertos a la participación privada.

Se trata de medidas que hace apenas unos años habrían sido calificadas por la propaganda oficial como expresiones del capitalismo. Hoy son presentadas como herramientas necesarias para evitar el colapso económico.

La contradicción resulta evidente. Si el Gobierno reconoce que necesita recurrir al mercado, a la inversión privada, a los incentivos económicos y al capital extranjero para intentar rescatar la economía, entonces el debate ya no parece centrarse en la defensa de un modelo económico socialista en su concepción tradicional.

Lo que permanece intacto: la estructura política del poder

Mientras las reformas económicas flexibilizan viejos dogmas ideológicos, no existe ninguna apertura equivalente en el terreno político.

El Partido Comunista mantiene el monopolio institucional, no se contemplan elecciones plurales, continúa sin reconocerse la oposición política legal y el control sobre los principales espacios de decisión permanece concentrado en las mismas estructuras.

Por eso, cuando Marrero habla de "preservar lo esencial", la frase puede interpretarse menos como una defensa del socialismo económico y más como una declaración de intenciones sobre la preservación del poder político.

Las 176 medidas parecen admitir que el modelo económico vigente fracasó en generar prosperidad. Lo que todavía queda por ver es si el régimen está dispuesto a reformar algo más que la economía.