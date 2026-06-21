Si el capitalismo ya no es el enemigo: ¿Qué es lo "esencial" que quiere preservar el régimen cubano?

"Sin renunciar jamás al socialismo, estas transformaciones han sido diseñadas partiendo del principio rector de hacer lo necesario para preservar lo esencial". Con esa frase, pronunciada ante la Asamblea Nacional, el primer ministro Manuel Marrero intentó resumir el espíritu de las 176 medidas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno.
Sin embargo, el alcance de las reformas plantea una pregunta inevitable. Si buena parte de los mecanismos económicos que durante décadas definieron el modelo socialista cubano están siendo desmontados o transformados, ¿qué es exactamente "lo esencial" que el régimen pretende preservar?
El paquete presentado por las autoridades abre espacios inéditos a la iniciativa privada. Autoriza la banca privada, permite la compra de acciones de empresas estatales por personas naturales y actores no estatales, facilita la inversión extranjera, amplía la participación de cubanos residentes en el exterior y reconoce un papel cada vez más importante al mercado en la formación de precios.
Además, se crean mecanismos de quiebra empresarial, se impulsa la descentralización económica, se eliminan subsidios generalizados y se permite una mayor circulación de divisas. Incluso sectores históricamente monopolizados por el Estado, como los combustibles, las finanzas o parte del comercio exterior, quedan abiertos a la participación privada.
Se trata de medidas que hace apenas unos años habrían sido calificadas por la propaganda oficial como expresiones del capitalismo. Hoy son presentadas como herramientas necesarias para evitar el colapso económico.
La contradicción resulta evidente. Si el Gobierno reconoce que necesita recurrir al mercado, a la inversión privada, a los incentivos económicos y al capital extranjero para intentar rescatar la economía, entonces el debate ya no parece centrarse en la defensa de un modelo económico socialista en su concepción tradicional.
Lo que permanece intacto: la estructura política del poder
Mientras las reformas económicas flexibilizan viejos dogmas ideológicos, no existe ninguna apertura equivalente en el terreno político.
El Partido Comunista mantiene el monopolio institucional, no se contemplan elecciones plurales, continúa sin reconocerse la oposición política legal y el control sobre los principales espacios de decisión permanece concentrado en las mismas estructuras.
Por eso, cuando Marrero habla de "preservar lo esencial", la frase puede interpretarse menos como una defensa del socialismo económico y más como una declaración de intenciones sobre la preservación del poder político.
Las 176 medidas parecen admitir que el modelo económico vigente fracasó en generar prosperidad. Lo que todavía queda por ver es si el régimen está dispuesto a reformar algo más que la economía.
Preguntas frecuentes sobre las reformas económicas en Cuba y su impacto
CiberCuba te lo explica:
¿Qué significa "preservar lo esencial" en el contexto de las reformas cubanas?
La frase "preservar lo esencial" mencionada por el primer ministro Manuel Marrero se refiere principalmente a la preservación del poder político en Cuba. Aunque se están introduciendo reformas económicas significativas, como la apertura a la banca privada y la inversión extranjera, no hay ninguna apertura equivalente en el ámbito político. El Partido Comunista mantiene el control sobre las principales estructuras de poder en el país.
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¿Cuáles son las principales reformas económicas aprobadas por el régimen cubano?
Entre las 176 medidas económicas aprobadas recientemente, destacan la autorización de la banca privada, la posibilidad de que cubanos residentes en el exterior inviertan en el país, la eliminación de subsidios generalizados y la apertura a la inversión extranjera. Esto supone un cambio drástico en el enfoque económico del régimen cubano, tradicionalmente basado en el control estatal.
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¿Cómo estas reformas económicas impactan al modelo socialista cubano?
Las reformas económicas parecen admitir que el modelo económico socialista tradicional ha fracasado en generar prosperidad. Sin embargo, el gobierno insiste en que estas medidas no significan una desviación ideológica, sino una "adecuación soberana" a las circunstancias actuales. A pesar de la apertura económica, el sistema político sigue siendo inamovible.
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¿Qué oportunidades se abren para los cubanos residentes en el extranjero con estas nuevas medidas?
Las nuevas medidas permiten la participación de cubanos residentes en el extranjero en la inversión en empresas cubanas. Esta es una de las acciones que busca atraer capital en medio de la crisis económica que enfrenta el país, ofreciendo oportunidades para que los cubanos fuera de la isla puedan contribuir económicamente.
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