El euro llega a los 800 CUP en el mercado informal cubano, un nuevo máximo histórico

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El euro alcanzó este sábado los 800 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal de divisas de Cuba, según los datos publicados por elTOQUE a las 12:00 pm hora de Cuba, marcando un nuevo máximo histórico absoluto para la moneda europea en la Isla.

Las ofertas registradas en el mercado informal oscilaron entre 740 y 830 CUP por euro, mientras que el dólar estadounidense también batió récord al situarse en 695 CUP, con transacciones que van de 620 a 760 CUP. La MLC cerró en 501.74 CUP.

Todas las divisas monitoreadas mostraron tendencia alcista durante la jornada.

La escalada del euro en junio ha sido vertiginosa: arrancó el mes en 645 CUP y en apenas 20 días acumuló una subida de 155 pesos, más del 24%.

El dólar partió de 585 CUP el 1 de junio y suma una subida de 110 pesos —más del 18%— en el mismo período.

A primera hora de este sábado, el euro ya marcaba 795 CUP y el dólar 693 CUP, a solo cinco y siete pesos de sus respectivas barreras psicológicas, que fueron superadas a lo largo del día.

La brecha entre el mercado informal y las tasas oficiales es abismal. Según los datos de tasas de cambio de elTOQUE, el Banco Popular de Ahorro (BPA) y el Bandec venden el euro a 660.73 CUP y el dólar a 576.30 CUP, mientras que CADECA en hoteles y aeropuertos ofrece las tasas más altas del mercado formal: 686.64 CUP por euro y 598.90 CUP por dólar.

Quien compra divisas en la calle paga entre 100 y 140 pesos más de lo que reconoce el Estado.

Este nuevo récord llega un día después de que el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentara ante la Asamblea Nacional un paquete de 176 medidas económicas, el mayor desde el Período Especial, que incluye la autorización de casas de cambio privadas, un mercado cambiario digital en tiempo real, subastas de divisas y canales privados para remesas. El mercado informal respondió con más subidas, no con confianza.

El propio Miguel Díaz-Canel reconoció ante la Asamblea que «hay trabas que no vienen de afuera ni del embargo», una admisión inusual de la responsabilidad interna en la crisis.

La reacción ciudadana en redes sociales ante el paquete de medidas fue de escepticismo generalizado, con la pregunta «¿Alguien les cree?» como denominador común.

El economista Elías Amor advirtió que el déficit fiscal de Cuba supera el 12% del PIB y que la inflación podría escalar al 30-40% si no se corrige el desequilibrio estructural.

«No van a entrar divisas en Cuba en los próximos meses», señaló, y añadió que «el problema es que las necesidades se pueden atender con divisas, y la gente estará dispuesta a pagar lo que sea por la divisa».

En perspectiva histórica, la caída del peso cubano es devastadora: en 2020 el dólar se cotizaba a unos 42 CUP en el mercado informal; este sábado marca 695 CUP, una pérdida de más del 95% del valor del peso en seis años.

El euro, que marcó 500 CUP el 1 de octubre de 2025 —considerado entonces récord histórico—, acumula una subida del 60% en apenas ocho meses.