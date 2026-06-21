«Golpearemos a Irán otra vez, y más fuerte», amenaza Trump

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El presidente Donald Trump lanzó este domingo una nueva amenaza directa contra Irán a través de su plataforma Truth Social, exigiendo que Teherán detenga de inmediato a sus grupos armados en el Líbano o enfrentará represalias militares más severas que las ejecutadas la semana pasada.

«Irán debe detener de inmediato a sus PROXIES (grupos aliados o milicias respaldadas por Teherán) altamente pagados en el Líbano para que dejen de causar problemas. Si no lo hacen, golpearemos a Irán muy fuerte otra vez, igual que la semana pasada, ¡pero más fuerte!», escribió Trump en Truth Social.

El mensaje llega en un momento de extrema tensión: el mismo día en que el vicepresidente JD Vance se encontraba en camino a Suiza para encabezar la primera ronda de negociaciones técnicas con delegados iraníes en el complejo de Bürgenstock.

La amenaza hace referencia explícita a los bombardeos que el Mando Central estadounidense (CENTCOM) ejecutó el 11 de junio contra objetivos iraníes —instalaciones de vigilancia, comunicaciones y defensa aérea— como represalia por el derribo de un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz el 9 de junio.

Irán respondió ese mismo día atacando 18 objetivos vinculados a bases estadounidenses en Baréin y Kuwait, en uno de los episodios de mayor escalada entre ambos países en décadas.

El detonante inmediato de la nueva advertencia de Trump parece ser el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán el sábado, en respuesta a ataques israelíes en el sur del Líbano que dejaron al menos siete muertos, incluidos dos menores, en localidades como Nabatiyeh.

Ese cierre se produjo apenas un día después de que Trump levantara el bloqueo marítimo a Irán y reabriera el estrecho, en el marco del acuerdo provisional anunciado el 14 de junio.

También el sábado, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Doha fueron suspendidas a última hora por complicaciones directamente vinculadas al conflicto en el Líbano, donde Hezbolá —considerado el principal grupo armado financiado por Teherán— continúa operativo.

El Líbano se ha convertido en el principal obstáculo para consolidar el acuerdo nuclear entre Washington y Teherán. Un memorando de entendimiento firmado entre el 16 y el 18 de junio abrió una ventana de 60 días para negociar un acuerdo definitivo, con Irán comprometido a mantener el estado actual de su programa nuclear y Estados Unidos sin imponer nuevas sanciones.

El principal punto de disputa técnica es la duración de la moratoria al enriquecimiento de uranio: Washington exige 20 años, mientras Teherán propone entre cinco y 15.

Antes de partir hacia Suiza, Vance precisó cuáles serían los ejes de la reunión en Bürgenstock: «Solo puedo estar allí uno o dos días. Espero que podamos avanzar en el tema nuclear y en el alto el fuego en el Líbano. Esos son los dos temas principales en los que debemos centrarnos».

La amenaza de Trump publicada este domingo —mientras Vance viajaba hacia Suiza para la primera ronda técnica— ilustra la tensión permanente entre la vía diplomática y la presión militar que define la política de la administración estadounidense hacia Irán, en un proceso que el director de la CIA ya advirtió el 16 de junio que podría fracasar si Teherán no cumple lo pactado.