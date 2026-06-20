JD Vance viaja hacia Suiza para participar en primera ronda de negociaciones con Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, partió este sábado hacia Suiza para encabezar la primera ronda de conversaciones técnicas con Irán, prevista para este domingo en el complejo de Bürgenstock, en el cantón de Nidwalden.

Vance tomó el avión a las 16:19 hora local y confirmó antes de partir que la delegación iraní ya había aterrizado en territorio suizo, mientras que negociadores de Qatar y Pakistán también se encontraban sobre el terreno.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza lo ratificó en un comunicado: «Damos la bienvenida a la llegada de la delegación iraní a Suiza. La delegación iraní se dirige a Bürgenstock en el marco de la implementación del memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán».

Los dos grandes asuntos de la agenda son el programa nuclear iraní y el alto el fuego en el Líbano. «Solo puedo estar allí uno o dos días. Espero que podamos avanzar en el tema nuclear y en el alto el fuego en el Líbano. Esos son los dos temas principales en los que debemos centrarnos. Estoy seguro de que los iraníes también tendrán asuntos que querrán tratar», declaró Vance a los medios antes de abordar el avión.

El vicepresidente también precisó que el objetivo inmediato de la reunión es establecer la arquitectura de la negociación: un nivel político de liderazgo en la cima, con equipos técnicos que permanecerán de forma continua sobre el terreno una vez que él regrese.

Sobre la situación en el Líbano, que ha amenazado en varias ocasiones con descarrilar el proceso, Vance se mostró cautelosamente optimista: «Las cosas están mejorando. Se han calmado un poco. Vamos a tener que gestionarlo de forma continua para garantizar que Israel y el Líbano estén seguros».

Este viaje llega un día después de que las negociaciones fueran suspendidas a última hora el viernes, cuando Vance canceló temporalmente su desplazamiento por complicaciones vinculadas al conflicto en el Líbano. Suiza confirmó el aplazamiento, aunque señaló que seguía dispuesta a facilitar el diálogo.

El marco de estas conversaciones es el memorando de entendimiento firmado entre Washington y Teherán en torno al 16 y 18 de junio, un documento que abre una ventana de 60 días para negociar un acuerdo nuclear definitivo.

El texto establece que Irán mantendrá el estatus quo de su programa nuclear durante las conversaciones y que Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones.

El principal punto de disputa técnica es la duración de la moratoria al enriquecimiento de uranio: Washington exige 20 años e Irán propone entre cinco y 15.

El proceso arrancó en abril de 2026 con una primera ronda de conversaciones directas que concluyó sin acuerdo tras 21 horas de diálogo, seguida de una segunda ronda en Islamabad encabezada también por Vance.

El camino hasta Bürgenstock ha estado marcado por interrupciones: Irán suspendió las negociaciones el 1 de junio alegando ataques israelíes en el Líbano, y el director de la CIA advirtió a Trump que Irán no cumpliría lo pactado.

Como gesto previo a las conversaciones, Trump levantó el bloqueo marítimo a Irán y reabrió el estrecho de Ormuz el viernes. Pakistán y Qatar participan como mediadores en las conversaciones técnicas, y Suiza actúa como país anfitrión y facilitador del proceso.