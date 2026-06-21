Congresistas cubanoamericanos reaccionan a muerte de Ramiro Valdés: «Otro más que se muere y no puede pagar en la tierra»

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La muerte este domingo de Ramiro Valdés Menéndez, fundador del Ministerio del Interior cubano, provocó reacciones inmediatas de los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, quienes coincidieron en señalar que el histórico represor del régimen murió sin rendir cuentas ante la justicia.

Valdés falleció a los 94 años, según confirmó el propio presidente Miguel Díaz-Canel. La noticia se conoció pocas horas después de que el régimen guardara silencio durante meses sobre su paradero, pues su última aparición pública verificable databa de septiembre de 2025.

Salazar, representante por el distrito 27 de Florida, fue una de las primeras en pronunciarse. En su cuenta de X, la congresista lo llamó «Charco de Sangre» y no escatimó en dureza: «Otro más que se muere y no puede pagar en la tierra todo el daño que hizo. Estoy segura de que ya está en el infierno junto a Fidel y todos los sátrapas que sometieron al pueblo cubano a la miseria, la muerte y el exilio».

La legisladora añadió que la historia de Valdés «en una Cuba libre será recordada como una de represión, sangre y sufrimiento» y cerró con un llamado a la memoria: «Que nunca se olvide el dolor que causaron al pueblo cubano».

Minutos después, el representante Carlos A. Giménez, del distrito 28 de Florida y único miembro del Congreso nacido en Cuba, publicó su propia reacción con un tono igualmente contundente: «Pena que el esbirro Ramiro Valdés falleció sin nunca tener que enfrentar la justicia por los innumerables crímenes de lesa humanidad, torturas y aberraciones que cometió en contra del pueblo cubano».

Ambos legisladores republicanos representan distritos del sur de Florida con alta concentración de cubanoamericanos, y han mantenido una postura de firme oposición al régimen de La Habana a lo largo de sus mandatos.

Valdés fue una figura central del aparato represivo cubano desde los primeros años de la dictadura. Fundó el MININT el 6 de junio de 1961 y lo dirigió en dos períodos distintos, construyendo la estructura de inteligencia y seguridad del Estado que fue utilizada para perseguir y encarcelar a disidentes y opositores durante décadas.

Nació el 11 de marzo de 1932 en Artemisa y participó en el asalto al Cuartel Moncada en 1953, en la expedición del Granma en 1956 y en la columna del Che Guevara durante la guerra revolucionaria. Ostentaba desde 1976 el grado honorífico de Comandante de la Revolución, uno de los últimos sobrevivientes de esa generación fundacional del castrismo.

Su destitución como ministro del Interior en diciembre de 1985, impulsada por Raúl Castro, no significó su retiro del poder: continuó vinculado a la gestión gubernamental, incluyendo la supervisión del sector energético en sus últimos años de actividad pública.

La muerte de figuras históricas del castrismo sin haber enfrentado ningún proceso judicial por violaciones de derechos humanos es un tema recurrente de denuncia entre la comunidad del exilio cubano y sus representantes en Washington, quienes han seguido de cerca el silencio oficial sobre Valdés durante los últimos meses.