Bruno Rodríguez despide a Ramiro Valdés y los cubanos le responden: «Vio cómo fracasó el socialismo»

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla publicó este domingo un mensaje de condolencias en su cuenta de X por la muerte de Ramiro Valdés Menéndez, fallecido a los 94 años, y la respuesta de los cubanos en redes sociales fue una avalancha de rechazo que contrastó radicalmente con el tono oficial del homenaje.
En su publicación en X, Rodríguez describió a Valdés como «Héroe del Moncada, el Granma, la Sierra Maestra y del proceso revolucionario» y afirmó que «su compromiso con la Patria, con Fidel y con Raúl lo convirtieron en uno de los dirigentes más abnegados, destacados y reconocidos de la Revolución Cubana».
La publicación acumuló 45 comentarios, y la mayoría de las respuestas visibles no fueron de duelo, sino de abierta hostilidad hacia el régimen y hacia el propio Valdés.
«Una lástima, no irá a la cárcel, pero sí vio cómo fracasó el socialismo», escribió uno de los usuarios.
Otro respondió con una parodia del propio lenguaje oficial: «Sentimos profundo pesar por no verlo preso. Con suerte vamos a verte a ti».
Un tercer comentario fue más directo: «Ramiro Valdés acaba de morir. Qué bueno, me alegro de que esté muerto. ¡Ya no puede hacerle daño a gente inocente!»
Un cuarto usuario le advirtió al canciller: «Una víbora menos. Prepara tus maletas y corre mientras puedas. Serás juzgado y condenado como vil cómplice de tus satánicos amos».
La reacción popular refleja la percepción extendida entre los opositores al régimen de que Valdés fue uno de los principales arquitectos del aparato represivo cubano, como fundador del MININT y ministro del Interior en dos etapas.
Nacido en Artemisa el 28 de abril de 1932, Valdés participó en el asalto al Cuartel Moncada en 1953, integró la expedición del yate Granma en 1956 y combatió en la Sierra Maestra. Tras el triunfo de la Revolución, construyó y dirigió el aparato de seguridad del Estado, institución responsable de la vigilancia y represión política de la población durante más de seis décadas.
Su nombre resurgió con fuerza tras las protestas del 11 de julio de 2021, cuando fue señalado por haber condecorado a oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria que participaron en la represión de esas manifestaciones en Palma Soriano, Santiago de Cuba. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la PNR y a dos de sus funcionarios por esos hechos.
En los últimos meses, Valdés había desaparecido del escenario público. El 6 de junio de 2026, Díaz-Canel le rindió homenaje estando Valdés ausente, lo que fue interpretado como señal de su deteriorado estado de salud.
Fue el propio Díaz-Canel quien anunció su muerte este domingo, mientras el MININT lo despedía como «fundador del aparato» de seguridad del Estado. Para la oposición y la diáspora cubana, en cambio, Valdés encarnaba décadas de represión sistemática, y su muerte generó entre muchos cubanos no pesar, sino alivio.
Preguntas frecuentes sobre la muerte de Ramiro Valdés y la reacción en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién fue Ramiro Valdés y cuál fue su papel en el régimen cubano?
Ramiro Valdés fue una figura central en el aparato represivo del régimen cubano. Como fundador del Ministerio del Interior (MININT), desempeñó un papel clave en la estructuración del sistema de seguridad del Estado y la represión política en Cuba. Valdés fue conocido por su participación en la Revolución Cubana y por su vinculación con el KGB soviético. Su legado está marcado por su contribución a la creación de un sistema de control político que ha sostenido al régimen durante décadas.
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¿Cómo reaccionaron los cubanos ante la muerte de Ramiro Valdés?
La muerte de Ramiro Valdés fue recibida con una oleada de reacciones en redes sociales que contrastaron con el duelo oficial proclamado por el régimen. Muchos cubanos expresaron alivio y hasta celebración por su fallecimiento, reflejando el rechazo hacia su figura como arquitecto del aparato represivo en Cuba. Comentarios en redes sociales destacaron su legado represivo y la percepción de que su muerte simboliza el comienzo del fin de una era represiva.
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¿Por qué Ramiro Valdés es una figura tan controvertida en la historia cubana?
Ramiro Valdés es considerado uno de los principales responsables de la represión política en Cuba. Su papel como fundador y líder del aparato de seguridad del Estado lo asocia directamente a décadas de represión y vigilancia sobre la población cubana. Para muchos, es visto como el "Carnicero de Artemisa" debido a su involucramiento en actos de represión violenta contra la disidencia. Su figura está profundamente vinculada a algunos de los capítulos más oscuros de la historia revolucionaria cubana.
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¿Qué impacto tiene la muerte de Ramiro Valdés en el futuro del régimen cubano?
La muerte de Ramiro Valdés marca el fin de una era para la generación histórica de la Revolución Cubana. Aunque su desaparición no supone un cambio inmediato en la estructura del poder, simboliza el declive de un grupo de líderes que han sostenido el régimen durante décadas. El fallecimiento de Valdés podría intensificar el debate sobre el futuro del régimen y la necesidad de reformas en un contexto de creciente descontento social y crisis económica en Cuba.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.