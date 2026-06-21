Bruno Rodríguez despide a Ramiro Valdés y los cubanos le responden: «Vio cómo fracasó el socialismo»

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla publicó este domingo un mensaje de condolencias en su cuenta de X por la muerte de Ramiro Valdés Menéndez, fallecido a los 94 años, y la respuesta de los cubanos en redes sociales fue una avalancha de rechazo que contrastó radicalmente con el tono oficial del homenaje.

En su publicación en X, Rodríguez describió a Valdés como «Héroe del Moncada, el Granma, la Sierra Maestra y del proceso revolucionario» y afirmó que «su compromiso con la Patria, con Fidel y con Raúl lo convirtieron en uno de los dirigentes más abnegados, destacados y reconocidos de la Revolución Cubana».

La publicación acumuló 45 comentarios, y la mayoría de las respuestas visibles no fueron de duelo, sino de abierta hostilidad hacia el régimen y hacia el propio Valdés.

«Una lástima, no irá a la cárcel, pero sí vio cómo fracasó el socialismo», escribió uno de los usuarios.

Otro respondió con una parodia del propio lenguaje oficial: «Sentimos profundo pesar por no verlo preso. Con suerte vamos a verte a ti».

Un tercer comentario fue más directo: «Ramiro Valdés acaba de morir. Qué bueno, me alegro de que esté muerto. ¡Ya no puede hacerle daño a gente inocente!»

Un cuarto usuario le advirtió al canciller: «Una víbora menos. Prepara tus maletas y corre mientras puedas. Serás juzgado y condenado como vil cómplice de tus satánicos amos».

La reacción popular refleja la percepción extendida entre los opositores al régimen de que Valdés fue uno de los principales arquitectos del aparato represivo cubano, como fundador del MININT y ministro del Interior en dos etapas.

Nacido en Artemisa el 28 de abril de 1932, Valdés participó en el asalto al Cuartel Moncada en 1953, integró la expedición del yate Granma en 1956 y combatió en la Sierra Maestra. Tras el triunfo de la Revolución, construyó y dirigió el aparato de seguridad del Estado, institución responsable de la vigilancia y represión política de la población durante más de seis décadas.

Su nombre resurgió con fuerza tras las protestas del 11 de julio de 2021, cuando fue señalado por haber condecorado a oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria que participaron en la represión de esas manifestaciones en Palma Soriano, Santiago de Cuba. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la PNR y a dos de sus funcionarios por esos hechos.

En los últimos meses, Valdés había desaparecido del escenario público. El 6 de junio de 2026, Díaz-Canel le rindió homenaje estando Valdés ausente, lo que fue interpretado como señal de su deteriorado estado de salud.

Fue el propio Díaz-Canel quien anunció su muerte este domingo, mientras el MININT lo despedía como «fundador del aparato» de seguridad del Estado. Para la oposición y la diáspora cubana, en cambio, Valdés encarnaba décadas de represión sistemática, y su muerte generó entre muchos cubanos no pesar, sino alivio.